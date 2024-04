Lautaro, quasi due mesi: il Torino è l’occasione giusta

Il Capitano nerazzurro ha la possibilità di tagliare un altro ed importante traguardo, eguagliando così anche Mauro Icardi e Zlatan Ibrahimovic

Lautaro Martinez, in verità come già accaduto durante la passata stagione, è riuscito a confermarsi un assoluto trascinatore di questa squadra. Già 26 le reti messe a referto in questa regular season dal forte centravanti argentino, in grado di servire anche 6 assist al cospetto della formazione di Simone Inzaghi.

Forza, tenacia, grinta, dribbling, senso del gol e una voglia incredibile di vincere. Questo è quanto messo in mostra dall’ex Racing Club in questi ultimi mesi. L’unica pecca del Capitano nerazzurro, a secco da due mesi, resta soltanto quella di non saper calciare i rigori. L’ultima rete realizzata dal classe ’97 risale infatti al 28 febbraio scorso, giorno di Inter-Atalanta terminata 4-0 in favore della squadra vicecampione d’Europa in carica. Un digiuno che perdura, perciò, da fin troppo tempo.

Lautaro ha però la possibilità di rifarsi già domani, giorno in cui è in programma l’appuntamento valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, dove a far visita ai nerazzurri sarà il Torino, tra le vittime preferite del Toro di Bahia Blanca, con quest’ultimo che ha ora la possibilità di tagliare un altro ed importante traguardo, eguagliando di conseguenza anche Mauro Icardi e Zlatan Ibrahimovic.

Lautaro può diventare il terzo interista ad andare in doppia cifra in casa e in trasferta in una sola stagione di A

Lautaro Martinez, atterrato a Milano nell’estate del 2018, ha già tagliato importanti traguardi con l’Inter. A testimoniarlo il fatto che il forte centravanti argentino sia già presente, dopo cinque stagioni e mezzo, nella classifica dei marcatori all-time del club meneghino, con l’ex Racing Club fermo ora in ottava posizione a quota 128 reti.

Non solo. Il classe ’97, con all’attivo 9 gol in mura amiche in questo campionato (e autore di 14 gol in trasferta) ha ora la possibilità di diventare il terzo calciatore dell’Inter ad andare in doppia cifra sia in casa che in territorio avversario in una singola stagione di Serie A a partire dal 2000 ad oggi. Un record, questo, appartenente ora come ora a Mauro Icardi e Zlatan Ibrahimovic.

Nel frattempo, si avvicina sempre più il giorno della firma dell’attaccante argentino con l’Inter, con l’attuale Capitano e numero 10 del club meneghino pronto a rafforzare il proprio legame con la formazione di Simone Inzaghi a mezzo di un nuovo accordo valido fino al 2029. Previsto anche l’innalzamento dell’ingaggio della prima punta nerazzurra, con Lautaro Martinez che dovrebbe finire per percepire sui 9-10 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.