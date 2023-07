Perché l’Inter pensa a Scamacca

L’Inter non ha ancora mollato Gianluca Scamacca: la dirigenza nerazzurra pensa all’ex Sassuolo come un’alternativa

Alternativa a cosa o a chi? L’ex Sassuolo potrebbe tornare utile in caso di mancato arrivo di Balogun ma anche per per sostituire il deludente Correa. Questa, in poche parole, sembra la situazione concernente l’interesse nerazzurro per l’attaccante del West Ham. L’affare, a ogni modo, non è così semplice così come certi giornalisti lo hanno descritto.

Il club inglese ha pretese economiche abbastanza alte. E c’è da guardarsi dalla concorrenza (la Roma di Mourinho segue il ragazzo come primo obiettivo) e dal rischio di impovire il tasso tecnico della squadra.

Inzaghi ha chiesto espressamente un attaccante in grado di giocare per la squadra, fisico e tecnico. Balogun, che resta il preferito del presidente Zhang e della dirigenza (per potenzialità e qualità tecniche), non ha di certo la prestanza fisica e le caratteristiche tattiche richieste dal tecnico nerazzurro.

Anche Scamacca non è un profilo che sembra adeguato a sostituire in tutto e per tutto Edin Dzeko. Ma di certo l’italiano ex Sassuolo rivela, in potenza, alcune caratteristiche che lo avvicinano allo stile di gioco del bosniaco.

Ecco perché si pensa ancora a Scamacca. Qualora l’Inter dovesse fallire l’assalto a Balogun, potrebbe virare subito sull’ex Sassuolo. Il classe 1999 ha qualità, è forte fisicamente, potrebbe cresce tatticamente e, anche questo è importante, costerebbe meno, anche dal punto di vista dell’ingaggio. Ciò non toglie che sarebbe un ripiego. Ma non così sgradito all’allenatore e all’ambiente.

Beppe Marotta, alla fine della scorsa stagione, ha annunciato di voler puntare su giocatori giovani e italiani. E il ventiquattrenne Scamacca sarebbe dunque un profilo ideale per il progetto tecnico. Non va dimenticato che Scamacca conosce bene la Serie A ed è ancora considerato un talento in grado di sbocciare.

Ecco perché l’Inter pensa davvero a Scamacca

Per prendere Balogun, l’Inter punta a ingaggiarlo tramite un prestito oneroso e una soluzione di riscatto obbligatorio a 35 milioni. E se la trattativa dovesse andare bene, non è detto che l’Inter molli Scamacca: l’ex Sassuolo potrebbe arrivare a Milano in caso di partenza di Correa.

In questo senso c’è chi pensa che i contatti per Scamacca siano sorti semplicemente per trovarsi pronti nel caso, non così remoto, di fallimento della trattativa per Balogun. Ma l’impressione è che l’lnter proverà fino alla fine del mercato a prenderlo, sperando che l’Arsenal abbassi le pretesi verso la fine di agosto.

In Inghilterra, comunque, continuano a dare Gianluca Scamacca in uscita. Il West Ham potrebbe cederlo al primo club in grado di offrire una cifra vicina ai 20 milioni. La Roma, che non ha fondi disponibili, vorrebbe provare con un prestito con obbligo condizionato di riscatto. L’Inter, invece, aspetta.

Gli Hammers non apprezzano troppo Scamacca: i tifosi lo hanno criticato più volte per le sue prestazioni oggettivamente non all’altezza. Ma c’è da dire che, la scorsa stagione, tutto il West Ham ha giocato male. Il club ha investito parecchio per l’acquisto di Gianluca Scamacca (36 milioni di euro) e c’era molta attesa sul ragazzo. Che, alla fine, ha fatto vedere davvero poco ai tifosi britannici.

Scamacca is a disgrace. Had an attitude that stank when he did play, cupped his ear as if to challenge the crowd that they were in some way dissing him and, after a year of taking the WH pound whilst lying down in sick bay, decides he wants to play elsewhere. Shocking — Norfolk Iron (@DavidLNorfolk) July 31, 2023

Scamacca, potenzialmente, resta un ottimo giocatore. Ha il fisico e ha la tecnica per far bene. Il fatto che si sia perso o sia stato un po’ sfortunato in Inghilterra non implica che sia un giocatore finito.

Tiro, classe e fisico: i pregi dell’attaccante

Il ragazzo è forte. Lo dimostra l’ultima annata italiana di Scamacca, che è stata a dir poco positiva. Dopo un inizio complicato, in cui ha subito la concorrenza di Defrel, il ragazzo si è mestro subito in mostra con prestazioni generose e goal da vero campione. Ancora oggi i tifosi dell’Inter, del Milan e del Napoli ricordano le sue reti acrobatiche.

🗣#Thuram: “Mi immaginavo con questa maglia già due anni fa” pic.twitter.com/mcBIclIo3P — Interlive (@interliveit) July 31, 2023

Scamacca, insomma, aveva mostrato tante belle cose. Sembrava l’attaccante moderno perfetto per sfondare in Premier League. Tutto ciò che ha fatto, però, ha deluso. E ora, dopo un solo anno in Gran Bretagna (passato soprattutto in infermeria), è già un esubero.

Scamacca ha tutto per imporsi nel grande che conta, anche in quello inglese. Oltre alla già citata fisicità, possiede una mirabile facilità di tiro e grande slancio nel caricarlo. Sa disegnare traiettorie da campione e sa fare goal difficili. Si muove con classe. Insomma, non è proprio uno scarto.