Dzeko pensa ancora all’Inter: “Eravamo tutti tristi…”

Edin Dzeko già parla di ricordi, sia belli che tristi, legati alla sua esperienza all’Inter: l’ultima partita in nerazzurro lo ha segnato profondamente

Due settimane fa l’attaccante bosniaco Edin Dzeko ha lasciato l’Inter e l’Italia. Dopo due stagioni in nerazzurro e cinque passate alla Roma, è passato a zero al Fenerbahçe, scegliendo di non rinnovare il suo contratto con la società interista.

Durante la prima intervista ufficiale con il nuovo club turco, a FBTV, Dzeko ha parlato anche della finale di Champions e dei suoi ricordi all’Inter: fra i più emozionanti e al contempo tristi c’è proprio l’ultima gara contro il Manchester City. Il centravanti ha poi cercato di motivare la sua scelta di trasferirsi in Turchia.

Ovviamente si è detto felice, augurandosi di poter raggiungere insieme alla nuova squadra importanti traguardi. Eppure nei giorni passati è già venuta fuori la storia di un primo attrito fra il nuovo club e il Cigno di Sarajevo. Dzeko avrebbe infatti manifestato la sua intenzione di non prendere parte a un torneo previsto a inizio luglio a San Pietroburgo, in Russia, dove il Fenerbahçe dovrà scontrarsi con lo Zenit, i serbi della Stella Rossa e gli azeri del Neftchi Baku.

Motivi politici: Dzeko non vuole giocare di fronte a un pubblico russo, per manifesta indignazione nei confronti dell’invasione dell’Ucraina. Il club turco non ha ancora deciso come reagire. Fino all’ultimo si proverà a convincere il centravanti. In caso di rifiuto reiterato, Edin potrebbe rischiare anche una multa.

Ricordi tristi all’Inter: Dzeko parla della finale di Champions

“Quando era molto giovane, grandi giocatori bosniaci hanno giocato in questo club… penso a Elvir Bolic ed Elvir Baljic“, ha raccontato Dzeko ai giornalisti turchi. “Quindi sono abbastanza preparato sulla storia della squadra: il club più grande in Turchia. Ecco perché sono venuto qui, il Fenerbahçe è un club che ha ottenuto tanti successi storici. Spero che ci divertiremo molto insieme. L’obiettivo è sempre vincere campionati e trofei“.

Dzeko ha poi detto di sentirsi già a suo agio con nuovi compagni, allenatore e staff. Gli piace Istanbul e si sente come a casa. “Anche se non parlo turco, ci sono giocatori in squadra che parlano lingue diverse“. E a proposito di Istanbul, Dzeko ha parlato anche di uno dei suoi ultimi ricordi in nerazzurro, la finale di Champions League: “Eravamo molto tristi“, ha ammesso l’attaccante.

“La partita è stata emozionante, ma a fine partita eravamo tristi avendo perso contro il Manchester City. Conosco l’atmosfera di Istanbul, tutti gli stadi sono molto belli, perché si gioca sempre davanti a spalti pieni. Sono entusiasta di poter vivere quell’atmosfera. Quando ho parlato con i giocatori bosniaci che hanno giocato qui prima di me, mi ha anche confermato questa cosa“.

Il destino del Tucu Correa; per ora zero offerte

Al momento, l’Inter ha due soli attaccanti in rosa: Lautaro e Thuram. Ce ne sarebbe anche un terzo, Correa, che però è in uscita. L’Inter vuol vendere il Tucu, dopo due stagioni molto deludenti. L’argentino, fortemente voluto da Inzaghi, non ha mai inciso, e ha anche preoccupato per via della sua scarsa tenuta fisica.

Per il Tucu sono stati solo dieci i goal complessivi in settantasette presenze. E solo in una partita ha fatto davvero la differenza. Marotta e Ausilio vogliono piazzarlo, ricavando almeno una ventina di milioni. Ma nessuno si sta facendo avanti.

L’Inter rimarrà in attesa fino alla fine del mercato, sperando di poterlo vendere a titolo definitivo. Qualche mese fa si erano fatti avanti proprio dei club turchi, ma il Tucu aveva lasciato intendere di non gradire la prospettiva. L’impressione è che l’Inter proverà comunque a prendere un altro attaccante (Lukaku o chi per lui) e poi ad aggregare un giovane come quarta punta, considerando Correa in partenza.