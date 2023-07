Stankovic via dall’Inter, spunta lo scambio alla pari

Ipotesi di scambio di prestiti con la Sampdoria per il cartellino di Audero, l’Inter potrebbe giocare la carta del giovanissimo Stankovic

Le tournée estive, si sa, rivestono un ruolo importante per le squadre prima di incominciare il campionato e per i propri talenti in rosa. Nel caso dell’Inter, Simone Inzaghi ha potuto contare sulle nuove leve e ha sfruttato chi nell’ambiente nerazzurro era già di famiglia.

Come nel caso di Filip Stankovic, giovane portiere serbo Under-21 in grande spolvero contro Lugano, Pergolettese ed Al-Nassr. Sebbene in un primo momento si sia ipotizzato che potesse fare le veci di Samir Handanovic e diventare nuovo secondo portiere dell’Inter, il calciatore sarebbe più che altro vicino alla cessione in prestito.

Calciomercato, Audero secondo portiere dell’Inter al posto di Stankovic

Stando ai piani dell’Inter, Stankovic potrebbe essere infatti ceduto a mezzo di uno scambio di prestiti con la Sampdoria per il cartellino di Emil Audero.

Quest’ultimo resta infatti la seconda opzione migliore alle spalle di Yann Sommer, mentre l’alternativa Anatolij Trubin starebbe pian piano facendo marcia indietro a causa delle elevate pretese da parte dello Shakhtar Donetsk non prese in considerazione dalla dirigenza nerazzurra.