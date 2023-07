Da Sommer a Trubin, arrivano conferme sull’accordo: il punto

In crescita le quotazioni di Audero della Sampdoria. Ecco la situazione

L’Inter ha in pugno Sommer, anche se un accordo totale col Bayern Monaco ancora non ci sarebbe. In ogni caso i tedeschi devono prima prendere un vice Neuer per dare il via libera al trasferimento in nerazzurro del portiere elvetico. Con cui c’è già una intesa sulla base di un biennale. Marotta punta a chiudere l’operazione a una cifra inferiore ai 6 milioni della clausola, la fumata bianca può arrivare sui 4-4,5 milioni.

Sommer a un passo, mentre si allontana Trubin. L’emittente ucraina ‘Sport.ua’ conferma l’esistenza di un accordo tra il portiere in scadenza fra un anno e il club nerazzurro. Un accordo che è su base quinquennale. Ma con lo Shakhtar permane una distanza importante: il club di Donetsk chiede sui 25 milioni, a fronte di un’offerta di 10-12.

Ecco perché sono in crescita le quotazioni di Audero (stesso agente di Inzaghi, Bastoni e Darmian), in uscita dalla Sampdoria. I dirigenti interisti proverebbero a prenderlo in prestito con opzione d’acquisto, cercando di bloccare Trubin per la stagione 2024/2025, a costo zero.