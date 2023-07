Tournée Giappone: dove vedere PSG-Inter in tv

Grande sfida amichevole in programma domani 1 agosto tra PSG e Inter in diretta da Tokyo, tutti i dettagli sulla trasmissione televisiva su DAZN e Sky

Non tutte le amichevoli pre-campionato sono fatte per essere seguite con passione, perché spesso riservano uno spettacolo al di sotto delle aspettative. Paris Saint Germain e Inter rientra non però in questa cerchia. Le due rivali si affronteranno in un testa a testa senza esclusione di colpi, decisamente d’interesse internazionale.

Entrambe impegnate nella tournée giapponese, apriranno le danze domani dal Japan National Stadium della capitale Tokyo alle ore 12 italiane. Stando alle informazioni ufficiali relative ai diritti sulla trasmissione televisiva della partita, PSG-Inter potrà essere seguita dagli appassionati sul canale principale di DAZN e ancora Sky Sport Calcio e Sky Sport sia in tv che in streaming a mezzo della piattaforma Sky Go.

PSG-Inter su DAZN e Sky, domani il big match

Come ormai consuetudine, per poter assistere all’incontro sarà necessario un abbonamento attivo per almeno uno dei due servizi.

Nel caso di DAZN potrà essere seguito su tutti i dispositivi abilitati, dalle console Xbox e Playstation passando per Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Oltre che a mezzo di un qualsivoglia tipo di computer connesso ad una rete internet.