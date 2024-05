De Vrij e la ‘tentazione’ Psv: come stanno le cose | INTERLIVE

Il difensore olandese ha collezionato 33 presenze in questa stagione. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2028

De Vrij ha ancora un altro anno di contratto, si parla in queste ore di un possibile addio l’Inter nell’imminente calciomercato estivo. Sul difensore nerazzurro è piombata una big europea, fresca di vittoria del campionato.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il PSV è molto interessato al classe ’92, e lo stesso tentato dal ritorno in Patria dopo dieci anni di Serie A. Quattro vissuti alla Lazio, sei all’Inter con la quale ha appena vinto il suo secondo Scudetto. Considerate le due coppe Italia e le tre Supercoppe italiane, sono sette i titoli conquistati da quando indossa la maglia numero 2 dei nerazzurri.

Dopo un anno e mezzo tormentato, a causa soprattutto di guai fisici, il 32enne è tornato su ottimi livelli mettendo anche il suo di timbro nella vincente stagione della squadra di Inzaghi. Sono 33 le presenze quest’anno, per un totale di 2.163′, con l’unico gol siglato in casa del Lecce. Il suo contratto con il club di Zhang, rinnovato all’inizio della scorsa estate, scade a giugno 2025 a fronte di un ingaggio di circa 3,8 milioni netti.

Conquistata l’Eredivisie, il PSV (dove già militano gli ex Serie A Schouten e Lozano) vorrebbe aggiungere un profilo di esperienza al pacchetto arretrato, e de Vrij sarebbe il profilo perfetto. In Olanda lui è cresciuto nei rivali del Feyenoord, lasciato poi nel 2014 per approdare in Italia.

De Vrij-Psv ad oggi no

Le informazioni in possesso di Interlive.it confermano l’interesse del PSV per de Vrij, ma almeno per il momento la pista olandese non attrae il centrale interista.

Ovviamente non si può mettere la mano sul fuoco sulla sua permanenza all’Inter, il mercato – come noto – è piuttosto fluido e le cose possono cambiare quasi da un giorno all’altro. Per il ruolo di centrale, chiaramente in ottica futura, l’Inter è forte su Buongiorno del Torino. La partenza di de Vrij libererebbe lo spazio per il capitano del Torino. L’ostacolo principale è la valutazione del cartellino, ovvero 35/40 milioni di euro.