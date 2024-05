Simeone bussa in casa Inter: soldi e scambio per Frattesi

Tra prestito e obbligo Frattesi è costato 33 milioni di euro bonus esclusi. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2028

In Spagna ribadiscono che l’Atletico Madrid ha messo nel mirino Davide Frattesi per il prossimo calciomercato estivo. In vista della stagione ventura i ‘Colchoneros’ dovranno rinforzare anche il centrocampo e la mezz’ala nerazzurra risulta essere particolarmente gradita a Simeone.

L’Inter lo ha pagato circa 33 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, bonus esclusi. Al Sassuolo è andato Mulattieri, per 5 milioni. Nonostante abbia giocato poche volte dal primo minuto, considerata l’intoccabilità di Barella da una parte e di Mkhitaryan dall’altra, il classe ’99 ha disputato un’ottima stagione mettendo pure il suo timbro nella trionfale cavalcata Scudetto. 8 i gol realizzati dall’ex Roma, di cui due pesantissimi in casa col Verona e a Udine.

Il prossimo anno potrebbe trovare più spazio dato che con la nuova Champions, senza dimenticare il Mondiale per Club di scena a fine stagione, aumenterà il numero di partite. La sua intenzione è, quindi, quella di rimanere a Milano non ascoltando le sirene di mercato. Ad oggi quella che suona più forte è rappresentata appunto dall’Atletico.

In Spagna sostengono che Simeone sia un suo grande estimatore, e che lo abbia inserito nella lista dei rinforzi per la mediana. Marotta e Ausilio non vogliono privarsene, idem Inzaghi ovviamente, a meno di una proposta davvero irrifiutabile.

Soldi e Saul per Frattesi

La valutazione di Frattesi potrebbe aggirarsi sui 50/55 milioni di euro, non poco per un Atletico che in estate non avrà a disposizione chissà quale budget per fare la campagna acquisti.

Ecco allora che il club spagnolo potrebbe provare a inserire una contropartita tecnica, nello specifico uno dei calciatori sulla lista d’uscita. Il nome potrebbe essere quello di Saul Niguez, centrocampista ventinovenne che, dopo il ritorno dalla deludente avventura al Chelsea, non ha più ritrovato quel ruolo da protagonosta che aveva avuto anni prima sempre coi ‘Colchoneros’. In scadenza nel 2026, il classe ’94 è valutato sui 10/12 milioni. In aggiunta al cartellino del numero 8, l’Atletico potrebbe mettere sul piatto sui 35 milioni di euro.