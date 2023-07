Firma con l’Inter in arrivo: ufficiale dopo la tournée

Il club nerazzurro è deciso a continuare il proprio percorso con il tecnico Inzaghi per almeno altre due stagioni, ecco l’opera di blindatura per donare nuove garanzie alla rosa

Dicasi l’impensabile. In pochi ci avrebbero scommesso qualcosa all’inizio del suo percorso in nerazzurro. Probabilmente perché la sua esperienza precedente era stata costellata sì di successi ma mai realmente impattanti sul suo curriculum, a tal punto da dire “costui è ideale per l’Inter“.

Eppure Simone Inzaghi ha smentito tutti. A suon di prestazioni crescenti che, al netto di qualche naturale scivolone e piccole inflessioni energetiche, lo hanno portato ad alzare tre trofei in due stagioni, essere al passo con la corsa Scudetto ed arrivare persino alla finale di Champions League come non accadeva da una decina d’anni. Non è poco.

Questi risultati hanno anzitutto rassicurato la dirigenza sportiva nerazzurra, troppo spesso tediata dalle voci e le lamentele del pubblico in relazione alla possibilità di un cambio tecnico. Poi hanno stravolto completamente le valutazioni degli stessi tifosi, ora più che mai riconoscenti all’unica figura che sia riuscita almeno in parte ad eguagliare il percorso del buon José Mourinho.

Idea rinnovo per Inzaghi, se ne riparla al rientro in Italia

Adesso che la nuova stagione ha aperto ufficialmente i battenti, con buoni rinforzi al seguito, l’obiettivo del tecnico piacentino è fare bella figura in tutte le competizioni e puntare al massimo risultato possibile. Ma per farlo in totale serenità, senza quell’assillante pensiero del contratto in scadenza nel giugno 2024, la dirigenza nerazzurra potrebbe regalagli un’altra grande soddisfazione.

A seguito della disputa del ritiro precampionato in Giappone, infatti, Inzaghi potrebbe ricevere la proposta di rinnovo sulla base di un prolungamento biennale. Questa mossa verrebbe dunque ampiamente apprezzata e la firma apposta. Sebbene non vi siano ancora piene certezze in merito, è verosimile che il futuro del tecnico potrebbe essere ancora una volta legato a quello dell’Inter all’insegna delle promesse mantenute in passato.

Chiaro è che all’aumentare del tempo di permanenza in squadra potrebbero aumentare anche le pretese sul futuro. La vittoria dello Scudetto potrebbe non bastare al pari delle altre coppe locali, mentre tornare in finale di Champions League potrebbe diventare il nuovo obiettivo minimo su cui poter speculare ancora.