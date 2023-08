Confermato il colpo Samardzic: fissato l’incontro per chiudere

By

Scamacca a un passo, per Samardzic è fatta. Il talento tedesco dell’Udinese sbarcherà in nerazzurro per 15 milioni di euro più Fabbian

Lazar Samardzic sarà un giocatore dell’Inter. Ausilio lo aveva già confermato a degli intermediari, il centrocampo nerazzurro verrà completato dal giovane talento tedesco esploso in Serie A con la maglia dell’Udinese.

Ormai non ci sono più dubbi, con l’operazione che si chiuderà definitivamente nella giornata di domani o al massimo giovedì – al ritorno comunque di Ausilio dal Giappone – on un nuovo e ultimo incontro per definire tutti i dettagli e la parte burocratica.

Samardzic sbarcherà alla corte di Inzaghi per 15 milioni di euro più il cartellino di Fabbian, valutato 10 milioni. Sulla mezz’ala, che tanto bene ha fatto l’anno scorso in B con la maglia della Reggina, il club di Zhang si garantirà una ricompra a una cifra prestabilita. Per Samardzic contratto di cinque anni a una cifra di poco inferiore ai 2 milioni netti.