Inter, non ci si crede: via libera allo scambio con Vlahovic

Dalla Juventus potrebbe essere già arrivato il via libera per lo scambio Vlahovic-Lukaku più conguaglio. Allegri vuole avere subito il belga, e per farlo è disposto a tutto

Ormai non ci sono più dubbi: la Juventus punta tutto su Lukaku. Big Rom, nei piani di Massimiliano Allegri e di Cristiano Giuntoli, può essere la chiave per cambiare la stagione di preannunciata passione bianconera (senza coppe) e puntare allo Scudetto. E per riuscire a prendere l’ex Inter la società torinese potrebbe aver già dato il via libera allo scambio con Vlahovic.

Ora bisogna solo capire quanto l’idea di uno scambio sia libera o forzata. Nel senso che, in mancanza di offerte concrete per il serbo, la Juventus potrebbe anche aver deciso di sacrificarlo per arrivare a un centravanti di cui Allegri si fida maggiormente.

E quindi andrà a finire così: Lukaku alla Juve e Vlahovic al Chelsea? Per ora non c’è niente di certo ma si tratta. Nella notte scorsa è arrivata una svolta nella trattativa. I Blues hanno chiesto informazioni su Vlahovic aprendo alla possibilità di uno scambio con Lukaku. E i bianconeri avrebbero risposto positivamente, aggiungendo però la richiesta di un 50 milioni di conguaglio. Troppi per i Blues. E così si è scesi a 40.

Gli inglesi avrebbero a quel punto controposto un 30 milioni (bonus inclusi) più Lukaku. La trattativa ha comunque un peso simbolico molto rilevante, dato che ormai la Juventus è uscita allo scoperto. Se i Blues hanno avuto una prima proposta dai bianconeri significa che Lukaku continua a trattare (a promettersi) ad Allegi. Ed è probabile che l’affare si farà.

Via libera allo scambio Vlahovic-Lukaku: i piani bianconeri

I londinesi hanno infatti aperto alla possibilità che l’attaccante vada a Torino, anche se negli ultimi giorni avevano insistito affinché considerasse le offerte arabe. E, paradossalmente, l’inserimento di Dusan Vlahovic come contropartita fa più felici gli juventini che i Blues.

Giuntoli ci sta lavorando e punta a ottenere entro sabato 5 agosto un accordo vantaggioso sul conguaglio economico che il Chelsea dovrebbe dare alla Juventus. Vlahovic potrebbe aver già dato il suo ok, così come Lukaku. Il belga, nonostante l’ultima pantomima ripresa in un video in Belgio dove afferma che l’affare non si farà, pare stia aspettando con ansia di unirsi ai bianconeri.

Con i Blues c’era già un principio di accordo da tempo: 37,5 milioni più 2 di bonus. E su questa valutazione trava fondamento l’idea dello scambio. La Juve valuta Vlahovic 90 milioni. Il Chelsea al massimo 70. Quindi i bianconeri chiedono un conguaglio minimo di 40 milioni, mentre gli inglesi sono pronti a spingersi a un massimo di 30.

Ovviamente ai bianconeri interessa far cassa e non rischiare una pericolosa minusvalenza. Ma non è così semplice trovare un’intesa sulle valutazioni. Il fatto che ci siano stati dei contatti anche ieri significa che la Juve continua a cercare Lukaku. Apparentemente molto più di quanto il Chelsea cerchi Vlahovic. E quindi potrebbe anche essere che il belga sia la vera priorità di mercato di Giuntoli. E in questo senso sarebbe sbagliato pensare all’affare come un modo per sistemare il bilancio.

Come si potrebbe sviluppare la trattativa

Qual è la realtà? In pratica c’è Vlahovic che vuole andarsene. E poi c’è Allegri che non vuole più puntare su di lui. La Juventus ha finora parlato di incassi oltre i 90 milioni. Ma il serbo non ha offerte concrete. Niente PSG e niente Bayern Monaco: nessuno si fida più di tanto della tenuta fisica e caratteriale del centravanti ex Fiorentina.

Per questo, messa spalle al muro, la Juventus potrebbe sentirsi ora costretta a infilare a forza Vlahovic nella trattativa che porta a Lukaku. Altrimenti il serbo dovrebbe restare al servizio di Allegri controvoglia e con la pubalgia.

Il Chelsea non pare disposto a versare i milioni richiesti da Giuntoli. La distanza, per ora, è di una ventina di milioni. Alla fine il Chelsea potrebbe anche rischiare l’affare solo per libererare un ingaggio di circa 12 milioni netti contro uno da 7.