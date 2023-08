L’Inter si è stufata: Sommer, decisione presa

Sommer è da tempo il prescelto per l’eredità di Onana. Il portiere svizzero ha già un accordo con l’Inter sulla base di un contratto biennale

L’Inter sta per dire basta. I nerazzurri si sono stufati di aspettare il Bayern e così, stando alle informazioni di ‘Calciomercato.it’, valutano concretamente il pagamento della clausola risolutiva di Sommer che ammonta a circa 6 milioni di euro.

Mancano solo due settimane all’inizio ufficiale della stagione, Inzaghi ha urgentemente bisogno del sostituto di Onana. Da due mesi il prescelto è lo svizzero, con cui c’è un accordo sulla base di un contratto biennale.

Fin qui Marotta non ha voluto pagare la clausola sia per una questione economica – i 6 milioni andrebbero versati in breve tempo e in un’unica tranche – che di rapporti con il club bavarese. Che ancora non è riuscito a trovare un sostituto, in sostanza un vice Neuer, da qui il grande rallentamento dell’operazione. Ma ora l’Inter non può più attendere. Prossime ore decisive.