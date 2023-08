Operazione conclusa in Germania: 30 milioni di euro

Ormai è fatta per 30 milioni di euro: dalla Germania l’obiettivo dell’Inter si trasferità in Inghilterra. I nerazzurri avevano mollato il profilo dopo il rinnovo di de Vrij

Il classe 2001 van de Ven piaceva molto all’Inter in caso di sostituzione di Stefan de Vrij. Con il rinnovo dell’ex Lazio, l’Inter ci ha messo una pietra sopra, anche perché il centrale ex Wolfsburg costava un po’ troppo per i gusti di Zhang. costi però erano alti, de vrij non a caso poi ha rinnovato…

Micky van de Ven giocherà la prossima stagione con la maglia del Tottenham, trasferendosi dalla Germania all’Inghilterra per 30 milioni. Gli Spurs hanno chiuso dunque un colpo importante per il reparto arretrato, senza badare a spese. Cresciuto nel settore giovanile del Volendam, il ragazzo gioca come professionista dal 2019. Nell’agosto 2021 è stato acquistato dai tedeschi del Wolfsburg, e si è distinto in Bundesliga come difensore fisico, bravo a guidare i compagni e negli anticipi.

Nei giorni scorsi gli Spurs aveva già trovato l’accordo con il ragazzo sulla base di un contratto valido per le prossime sei stagioni. Dopo aver raggiunto la quadra con il club tedesco, l’affare è ormai fatto. Manca solo l’ufficialità.

Dalla Germania all’Inghilterra per 30 milioni di euro

E l’Inter è ancora alla ricerca di un difensore. Inzaghi non ha ancora sciolto un dubbio fondamentale: non è chiaro se ha più bisogno di un braccetto destro o di un braccetto sinistro. Probabilmente, allo stato attuale, l’uno vale l’altro. Nel senso che conta di più aggiungere un uomo per far numero e star coperti.

Di base la dirigenza aspetta qualche occasione di fine mercato. L’obiettivo principale è sempre Chalobah dal Chelsea, che può essere preso solo con forte sconto o in prestito. Chalobah è un difensore che può giocare come braccetto destro, ma non si esclude che possono arrivare giocatori mancini. Finora Inzaghi ha usato Bisseck sempre a destra come sostituto di Darmian.

Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse per Savic del Atletico Madrid. E qualcuno ha ipotizzato che Marotta possa informarsi o possa essersi informato con il PSG per Diallo. Abdou Lahkat Diallo, che costa una decina di milioni, è appunto un mancino, molto forte fisicamente, bravo a ricoprire più ruoli (centrale, mediano e terzino sinistro).

Demiral e Coppola, gli ultimi nomi per la difesa

Come braccetto destro piace anche Jesper Daland, centrale norvegese di ventitré anni tesserato dal Cercle Bruges, formazione della Jupiler Pro League in Belgio. Sembra intanto fallito il piano per prendere Toloi dall’Atalanta (l’Inter lo avrebbe chiesto in prestito), mentre resta qualche vaga speranza per Demiral.

E Demiral sta aspettando appunto l’Inter, rifiutando la corte di club turchi e francesi. E forse su di lui potrebbe buttarsi pure qualche club di Premier. Palomino, ritenuto un po’ troppo anziano da Inzaghi, sembra diretto al Cagliari.

E così il povero Merih Demiral sta vivendo da separato in casa a Bergamo, mentre Marotta sembra distratto da altro. La pista rimanve comunque viva e l’Inter potrebbe farsi avanti per il finale di mercato. Sempre che l’ex Juve non possa intanto trovare una soluzione differente, magari proprio in Premier League.

L’ultimo nome è quello di Diego Coppola dell’Hellas Verona, difensore classe 2003 dal fisico imponente, già maturo tatticamente. Cresciuto nel settore giovanile del Verona, ha esordito nel 2021 a diciassette anni in Coppa Italia. Oggi è un punto fisso dell’U-19 di Nunziata.