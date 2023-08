Accordo raggiunto e niente Inter: firma per la rivale

Renato Sanches accostato all’Inter in passato ma promesso alla Roma, ecco i dettagli dell’operazione che fa felice i giallorossi e permette margini valutativi in futuro

L’ultima delle amichevoli giocate dall’Inter nel corso della tournée estiva in Giappone contro il PSG ha lanciato segnali positivi sulla vivacità della squadra a disposizione di Simone Inzaghi, in vista delle fasi iniziali del campionato di Serie A a fine agosto. Quanto alla controparte parigina, invece, sono state evidenziate ancora alcune lacune – sebbene non si tratti della formazione titolare che prenderà parte alle competizioni ufficiali – e alcuni dei suoi protagonisti migliori sono stati lasciati in panchina.

Da Neymar a Verratti, passando anche per Renato Sanches. Il centrocampista ex Bayern Monaco e Lille aveva stregato mezza Europa con le sue cavalcate e la grandissima dinamicità in mezzo al campo, ma anche stavolta è stato snobbato da Tuchel mettendo a segno zero minuti in una partita che poteva comunque essere l’occasione di mettersi in mostra.

A quanto pare però non è un passaggio che serve al portoghese, perché da qualche settimana è stato preso di mira dalla Roma che proprio nelle ultime ore avrebbe formalizzato l’offerte definitiva per il trasferimento del centrocampista dal Paris Saint-Germain a mezzo di un prestito con opzione di riscatto.

Ad aver giocato un ruolo estremamente positivo nella trattativa sono gli ottimi rapporti che intercorrono tra i due patron Al-Khelaifi e Friedkin, ma anche la stessa stima reciproca tra Renato Sanches e José Mourinho. Non potendo poi rientrare nella lista per la partecipazione alla Champions League, il portoghese si è sentito sminuito e ha preferito una sistemazione che potesse valorizzare il suo buon potenziale.

Calciomercato, Renato Sanches alla Roma e l’Inter lascia volentieri la strada spianata

Nulla da fare invece per l’Inter che già settimane addietro era entrata in contatto con il club francese per conoscere le condizioni di vendita del proprio gioiellino dimenticato.

Alla fine la dirigenza nerazzurra ha optato per altre scelte di misura, eccezion fatta per l’importante investimento nei confronti di Davide Frattesi, perché Renato Sanches non ritenuto pienamente soddisfacente per il progetto.

Oggi il comparto mediano del club nerazzurro è tra i più completi in assoluto non soltanto del calcio italiano ma anche europeo, dimostrando ancora una volta grande solidità d’approccio e visione a trecentosessanta gradi in ottemperanza alle richieste di Inzaghi. Del resto il buon gioco dell’Inter partiva soprattutto da lì, la cinta cara a Barella e Calhanoglu.