Ausilio lo vende subito: 30 milioni, c’è già l’erede

Inter pronta a fare immediatamente a meno di lui qualora arrivasse l’offerta giusta. Nome del successore già individuato

In casa Inter si prova a guardare non soltanto alle entrate ma innanzitutto alle uscite. Ancor prima di far posto a nuove pedine è, infatti, necessario sbarazzarsi di chi ad oggi, a detta della dirigenza, non viene più giudicato utile.

Uno di questi è sicuramente Denzel Dumfries, calciatore che in questi due anni di Inter ha spesso e volentieri fatto fronte ad alcuni momenti no. L’esperienza a tinte nerazzurre dell’olandese è, infatti, stata caratterizzata da innumerevoli alti e bassi ed è stato proprio questo a far sì che Inzaghi lo relegasse più e più volte in panchina nel periodo post Mondiale, ricordiamolo.

A causa dell’infortunio di Skriniar però, accusato precisamente nello scorso febbraio, l’ex Psv è poi tornato titolare sulla corsia di destra con Darmian che, ancor prima, è passato dietro nei tre di difesa.

Ora, complice l’arrivo a parametro zero della new-entry Cuadrado, l’Inter ha deciso una volta per tutte di aprire alla cessione dell’olandese. Alle giuste condizioni ovviamente.

Nel frattempo, i vice Campioni d’Europa in carica paiono aver già individuato, da tempo a dire il vero, l’ideale sostituto del classe ’96 ed è un nome di cui noi di Interlive.it vi abbiamo già accennato diversi mesi fa.

L’Inter apre definitivamente alla cessione di Dumfries: servono 30 milioni, Buchanan il preferito

L’Inter ha deciso: Denzel Dumfries è a tutti gli effetti sul mercato. Questa la volontà da parte dei nerazzurri, coloro che dalla cessione dell’olandese punteranno ad incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Certo, non sarà affatto facile. Questo perché, in questo momento, il calciatore in questione non ha mercato. Ciò nonostante, l’Inter ha già provato, in qualche maniera, a portarsi avanti e lo ha fatto individuando il potenziale successore dell’ex Psv.

Tutti gli indizi portano, infatti, a Tajon Buchanan: profilo già monitorato in passato dai nerazzurri e che, non per niente, risulta essere ormai da mesi un effettivo ‘pallino’ di Piero Ausilio, attuale Ds della ‘Beneamata’.

Il forte laterale canadese si trova quest’oggi in forza al Club Brugge, compagine con cui nella passata annata ha totalizzato 32 presenze, 1 rete e 6 assist. Attualmente beneficia di uno stipendio da circa 600 mila euro più bonus a stagione ed è per questo motivo che, oltre al fatto che sia solamente un classe ’99, piace particolarmente all’Inter.

Occhio, quindi, ad un eventuale ed immediato affondo da parte dei nerazzurri nei confronti del canadese nel caso in cui arrivasse, dal nulla, l’offerta giusta per Dumfries.