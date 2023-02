Blitz in Belgio dell’Inter: affare da 25 milioni di euro

I nerazzurri hanno già individuato un papabile candidato per il post Dumfries. Novità clamorosa su questo fronte. Il prezzo è già stato fissato

L’Inter prova a mettere le mani avanti e lo fa non soltanto sul campo, ma anche in ottica del calciomercato. Mancano, infatti, altri cinque mesi abbondanti di tempo all’apertura della finestra estiva: dove i nerazzurri saranno, sostanzialmente, obbligati ad attuare una mezza rivoluzione.

Diversi i calciatori che figurano, ad oggi, in scadenza di contratto. Da de Vrij a Dzeko, passando anche per Handanovic e D’Ambrosio e fino ad arrivare ai meno arruolati da Simone Inzaghi: quali Gagliardini e Dalbert (reduce dall’essersi rotto il crociato). Proprio questi ultimi due, non a caso, daranno il proprio addio all’Inter nella prossima estate, ma a quanto pare non saranno i soli.

Fatta eccezione per Correa infatti, il quale non sta minimamente soddisfacendo le richieste dell’intera dirigenza, il primo a dire addio sarà Denzel Dumfries. E’ l’olandese il prescelto per poter dare aria alle casse dell’Inter (che entro il 30 giugno, giorno della chiusura del bilancio, dovrà far registrare un attivo da 60 milioni). I nerazzurri punteranno a cederlo per una cifra che si aggira, come minimo, intorno ai 40 milioni di euro. Al tempo stesso, però, è anche altrettanto chiaro il fatto che Marotta e Ausilio devono cautelarsi.

Proprio per tale ragione, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ si stavano già valutando tutta una serie di profili. In passato si sono fatti i nomi di gente come: Karsdorp, Malo Gusto e, all’occorrenza, anche Cuadrado. Su tutti però, spicca quello di Tajon Buchanan: giocatore su cui emerge fuori una particolarissima novità.

Calciomercato Inter, occhi su Buchanan: un osservatore è volato a Bruges

Stando, infatti, a quanto riportato nelle ultime ore da ‘Tuttosport’, un osservatore dell’Inter ha assistito in prima persona al match Club Brugge–Benfica, sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions, per poter monitorare da vicino Tajon Buchanan: risultatone uno dei migliori della gara.

Quello del classe ’99, reo di aver già totalizzato 1 rete e 4 assist in stagione, è un profilo che intriga particolarmente la dirigenza interista. Il prezzo del suo cartellino si aggira all’incirca tra i 20 e i 25 milioni di euro e, a prescindere da questo, il nome del canadese rispecchia tutte le esigenze dei nerazzurri.

L’Inter crede, infatti, che il successore di Dumfries debba essere non soltanto giovane, ma debba anche garantire un ingaggio basso (Buchanan percepisce, non a caso, circa 600 mila euro più bonus).