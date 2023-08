Juve pronta a mettere la freccia: Inter bruciata

Altra possibile beffa in arrivo per i nerazzurri targata Juve. La ‘Vecchia Signora’ può ora chiudere per davvero per un dichiarato obiettivo di Inzaghi

La sessione di calciomercato estiva in formato 2023 si appresta ad entrare sempre più nel vivo.

Sono, infatti, già trascorsi due mesi di tempo da quell’1 giugno: giorno in cui è scattato il gong ufficiale di questa nuova finestra estiva. In questo lasso di tempo, sono già stati conclusi diversi affari ma è anche vero che, inevitabilmente, da un momento all’altro potrebbero venirne portati a termine molti altri.

Tanti, tantissimi i calciatori che in questi ultimi mesi sono finiti al centro di insistenti rumors di mercato: Carlos Augusto su tutti. Proprio il forte laterale brasiliano piace da tempo all’Inter come potenziale erede di Gosens, tant’è che gli stessi nerazzurri hanno già trovato un principio d’accordo verbale col calciatore per il suo eventuale approdo a Milano.

C’è da dirselo però. Recentemente si è consumato anche il passaggio di Rogerio al Wolfsburg, club che inizialmente appariva fortemente interessato all’ex esterno dell’Atalanta, quest’oggi in forza all’Inter.

Uno scenario, questo, che al momento non consentirà alla ‘Beneamata’ di chiudere per l’attuale numero 30 del Monza: club che si è cautelato ingaggiando in anticipo Geōrgios Kyriakopoulos, ex Sassuolo. Diverso, invece, per la Juventus. Altra società interessata all’ex Corinthians e che ha ora la strada spianata per il giocatore.

Juve prova a mettere la freccia per Carlos Augusto: possibile offerta da 15 milioni più un giovane

La Juventus, date le attuali circostanze, potrebbe provare a mettere in atto un’altra beffa ai danni dell’Inter.

Proprio i bianconeri potrebbero, infatti, finire per anticipare sul serio i loro rivali di sempre. In che maniera? Prendendo sul tempo i nerazzurri per Carlos Augusto, altro dichiarato obiettivo della ‘Beneamata’ stessa: società che deve ora pensare a cosa farne del futuro di Robin Gosens.

Giuntoli e i suoi potrebbero provare a chiudere per il forte laterale brasiliano offrendo 15 milioni di euro al Monza più un giovane di loro proprietà in aggiunta. Brianzoli che in questo momento valutano il classe ’99 per una cifra tra i 18 e i 20 milioni.

A quel punto, l’idea potrebbe essere quella di vedere Galliani e i suoi domandare nuovamente in cambio Nicolo Rovella, centrocampista che ha già trascorso la passata annata al fianco di Raffaele Palladino. Juventus che, però, al momento non è disposta a cedere il proprio futuro perno di centrocampo: questo perché il classe ’01 piace eccome ad Allegri.