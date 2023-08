Zapata proposto all’Inter: ecco il prezzo | ESCLUSIVO

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, anche all’Inter di recente sarebbe stato proposto il cartellino di Duvan Zapata

Diversi intermediari sarebbero attualmente lavoro per trovare una nuova sistemazione al colombiano, ormai fuori dai piani dell’Atalanta. Per la cessione la Dea si aspetta 10 milioni di euro. E qual è la posizione dell’Inter sul profilo? Simone Inzaghi, nel 2021, lo indicò alla dirigenza come obiettivo principale per il post-Lukaku. A livello fisico e tattico, Duvan Zapata è infatti uno dei giocatori più simili a Big Rom in circolazione.

Non è un mistero: l’Inter fu vicinissima all’acquisto del colombiano, poi la Roma soffiò Abraham all’Atalanta e Gasperini impose all’ex Napoli la permanenza a Bergamo. Ma molto è cambiato in due anni. Oggi il nome di Zapata scalda pochissimo in viale della Liberazione, e il fatto che sia stato proposto indica soltanto che il giocatore ha già chiaro di non poter più avere continuità all’Atalanta.

Nelle ultime stagioni il colombiano ha dinostrato un notevole calo nel rendimento: fisicamente non è al meglio. Morale della favola: potrebbe essere preso in considerazione dalla dirigenza interista solo come soluzione di emergenza…

Gli intemediari giurano però che Duvan può ancora fare la differenza, e che la scorsa annata è stata maledetta, condizionata dall’infortunio immediato contro il Torino, dai troppi, conseguenti tormenti fisici.

Ausilio, che in passato è stato un fam dichiarato del colombiano, non si fida. Tra Zapata e Beto, l’Inter preferisce il secondo, malgrado la differenza tecnica piuttosto marcata fra i due attaccanti.

Proposto Zapata: la pista non scalda

L’acquisto di Scamacca da parte dell’Atalanta non ha compromesso i rapporti fra i due club lombardi così come suggerito da qualche giornale. Ci sono ancora contatti in corso tra l’Inter e l’Atalanta. E fra i vari nomi sul tavolo ci sarebbe anche quello di Zapata. Il colombiano, che nel caso potrebbe arrivare a Milano solo come quarto attaccante, è comunque un affare accessioro. Marotta e Ausilio puntano ad altri nomi per l’attacco e hanno anche altri obiettivi nella squadra orobica.

Si continua infatti a parlare di Toloi e Demiral. All’Inter serve un difensore che sappia giocare in una difesa a tre. Ma il club non vorrebbe spendere più di 5 milioni, dato che punta a una riserva. Toloi è insostituibile per Gasperini, mentre Demital è in vendita, ma un prezzo ritenuto eccessivo per le disponibilità economiche interiste.

Tornando a Zapata, è ormai chiaro che il giocatore colombiano dovrebbe partire nelle gerarchie dietro Tourè e Scamacca. Lo stesso vale per Muriel. Pertanto, i due attaccanti che hanno fatto le fortune di Gasperini negli anni scorsi sono pronti a cambiare piazza. L’Inter potrebbe prendere in considerazione il trentaduenne colombiano solo in caso di un forte sconto da parte dell’Atalanta e di una partenza last-minute di Correa.

Il futuro del cinghialone, fra Monza, Roma e Inter

Zapata spera di tornare a essere il cinghialone potente e immarcabile che ha saputo fare la differenza per almeno un biennio in Serie A. E per dimostrare di poter essere ancora un bomber è pronto anche a giocare nel Monza, l’altra squadra che sembra interessata al suo profilo.

Zapata puaciucchia anche alla Roma, che deve fare i conti l’assenza prolungata di Tammy Abraham. Il tecnico José Mourinho non è contento di Belotti ed è alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo. E la società giallorossa valuta anche Duvan Zapata.

Il direttore sportivo Tiago Pinto starebbe studiando la possibilità di un affare con la Dea, anche se al momento Mou chiede a gran voce altri nomi: vorrebbe Marko Arnautovic o Dries Mertens. Ma il Bologna non vuol cedere Arnautovic e Mertens è felice in Turchia. Per questo l’opzione Zapata potrebbe emergere come una delle soluzioni più concrete.