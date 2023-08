Colpo di scena, ritorno a sorpresa di Handanovic

Dopo appena qualche settimana dallo svincolo ufficiale dall’Inter, il portiere sloveno Handanovic potrebbe tornare in Italia per accasarsi alla Lazio orfana di Maximiano

È stato per l’Inter una risorsa impareggiabile negli ultimi anni della lunga storia nerazzurra. Ma come accade per ciascuno, anche per Samir Handanovic il tempo è corso forse troppo in fretta. Avrebbe voluto vincere ancora con indosso lo stemma della squadra di cui è stato capitano, con orgoglio, probabilmente all’infinito. C’è un momento, però, in cui serve riavvolgere il nastro e ripartire. Magari altrove.

Da qualche settimana il portiere sloveno è ormai un ex nerazzurro in via ufficiale. Come noto, non ha sottoscritto il rinnovo di contratto con l’Inter perché neppure da parte della dirigenza e del tecnico Simone Inzaghi c’è stata grande apertura.

Del resto i piani erano chiari: tenere André Onana come prima scelta; poi è stato venduto al Manchester United a fronte di un’offerta irrinunciabile ed è stato selezionato Yann Sommer al suo posto. Come secondo portiere, invece, dapprima l’opzione principale sembrava essere Anatolij Trubin ma gli elevati costi dell’operazione hanno deviato l’attenzione nerazzurra su Emil Audero.

Nuova vita per Handanovic, dopo l’Inter è sondaggio Lazio

Insomma per Handanovic zero chance di permanenza. Ha goduto la vita da svincolato al meglio delle proprie possibilità, trascorrendo qualche giorno di vacanza in più rispetto ai vecchi colleghi. Ma adesso sembrerebbe giunto il momento di rimettersi in pista e potrebbe farlo proprio in Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio avrebbe puntato numerosi profili per la porta come potenziali sostituti dell’uscente Luis Maximiano. Dopo il sorpasso dell’Inter su Audero e oltre all’esperto Lorenzo Montipò, la dirigenza capitolina starebbe considerando seriamente il reintegro di Handanovic. Nuova vita per il calciatore, dunque, inizialmente vicino al rientro in patria.