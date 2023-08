No all’affare da urlo Inter-Atletico: vola in Arabia

Un colchonero potrebbe presto trasferirsi in Arabia Saudita: era stato accostato anche all’Inter, ma senza riscuotere particolare successo

Anche Joao Felix potrebbe finire presto in Arabia Saudita. Sarebbero infatti già partite le trattative ufficiali tra l’Atletico Madrid e l’Al-Hilal. Ma si sapeva che il ragazzo non avrebbe trovato spazio nell’undici di Diego Simeone. Per l’attaccante, appena rientrato all’Atletico Madrid dal prestito al Chelsea, non sembra infatti esserci mai stato posto nei piani tattici del suo mister. Per questo il colchonero starebbe valutando con attenzione una ricchissima proposta pervenuta dall’Arabia Saudita.

La notizia è stata lanciata da O Jogo, quotidiano portoghese, secondo cui tutte le parte coinvolte nel possibile trasferimento sembrerebbero felici e dunque ansiose di concludere l’affate. L’Atletico reputa Joao Felix un ingombrante esubero. Gli arabi stimano il ragazzo come un campione che potretrebbe ancora esplodere. E l’attaccante vuole verosimilmente guadagnare il più possibile e assicurarsi un futuro beato.

E così, nei prossimi giorni, il portoghese potrebbe vestire la maglia dell’Al-Hilal, la squadra in cui gioca l’ex laziale Milinkovic-Savic e che sta corteggiando Lukaku e Osimhen. Pare che non troppo tempo fa Joao Felix sia stato proposto anche all’Inter. Ma i costi altissimi e le caratteristiche del lusitano non hanno mai convinto i dirigenti nerazzurri. Non è mai interessato.

Joao Felix: possibile approdo in Arabia per il colchonero

Diego Simeone non ha offerto neanche un minuto a Joao Felix durante tutte le amichevoli estive dell’Atletico Madrid. Per questo motivo, per il portoghese l’addio sembra una soluzione scontata. E nel caso in cui la trattativa congli arabi dovesse per qualche ragione fallire, l’Atletico potrebbe anche mandarlo di nuovo in prestito.

In questo senso, il lusitano potrebbe essere preso, almeno teoricamente, in considerazione dall’Inter. Anche se, nel caso di una cessione temporanea, una delle opzioni più probabili potrebbe essere quella di un ritorno al Benfica.

il punto è che Joao Felix è ai margini e che l’Atletico vuol cederlo. Ma il ragazzo ha uno stipendio molto pesante, per questo possono prenderlo in considerazione solo gli arabi. Sembra però che il ragazzo sogni un approdo al Barça, che nei mesi scorsi aveva mostrato un minimo interesse per il profilo.

Per una questione puramente econonica il club saudita è in vantaggio su ogni possibile concorrente europea. I sauditi hanno già preso informazioni con l’entourage del calciatore e avrebbero avviato le trattative con l’Atletico Madrid per un prestito oneroso.

La proposta dell’Atletico all’Inter

Non si hanno conferme, ma pare che l’Atletico abbia davvero offerto il giovane portoghese ai nerazzurri. L’Inter deve ancora completare il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi in questa sessione di calciomercato. Ma Joao Felix non è mai stato un obiettivo.

Il ragazzo non ha le caratteristiche che servono a Inzaghi. Inoltre ha pretese di ingaggio incompatibili con le finanze nerazzurre. L’affare, dunque, non avrebbe avuto senso neanche in prestito secco e gratuito.

L’unico colchonero davvero seguito dall’Inter nei giorni scorsi è stato Alvaro Morata. Che però sembra orientato a trattenersi a Madrid. L’impressione è che potrebbe spingere per un trasferimento in Italia solo a condizione di un’offerta da parte della Juve.