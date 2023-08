Morata all’Inter, annuncio ufficiale definitivo

By

Svelato il futuro del centravanti spagnolo, accostato nel recente passato con particolare insistenza ai nerazzurri. Nessun dubbio

Alvaro Morata è uno di quei nomi che, in queste ultime settimane, è finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter.

I nerazzurri hanno, infatti, deciso di tenerlo a lungo sott’osservazione dopo quanto verificatosi nella faccenda Lukaku: centravanti che, come ormai risaputo, è stato mollato dall’Inter dopo i continui flirt avvenuti negli scorsi mesi con la Juventus.

Di conseguenza, uno dei nomi su cui la ‘Beneamata’ ha pensato bene di fiondarsi immediatamente, è proprio quello dello spagnolo. Classe ’92 che viene, però, valutato dal suo attuale club per quei 21 milioni di euro della sua clausola rescissoria e non sui 10 milioni come sosteneva il suo entourage.

Proprio i suoi agenti, hanno provato a levare le tende da Madrid e, nonostante Morata sia stato accostato con insistenza a Inter, Milan e Roma, alla fine pare proprio che non si farà nulla di tutto ciò. Questo perché l’ex Juve è molto vicino al rinnovo di contratto coi ‘Colchoneros’: scenario che, per certi versi, è anche stato confermato dal suo tecnico Diego Simeone.

Simeone ‘blinda’ Morata: “Terrò Alvaro senza dubbio, gli ho già parlato”

In una lunga intervista concessa a ‘Marca‘, l’attuale tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato a proposito della faccenda Morata.

“In qualsiasi circostanza, parlo sempre coi miei calciatori in modo chiaro e sincero. In questo caso, ho fatto capire a Morata che lui è un giocatore importante per noi e che abbiamo bisogno di lui essendo, d’altronde, l’unica prima punta da area di rigore che abbiamo” – ha esordito.

“Se Alvaro rimane con noi? Senza dubbio. Io e lui abbiamo parlato a lungo prima della partita col Villareal. Gli ho semplicemente detto ciò che tutti quanti noi pensavamo”.

Conclude: “In passato ha avuto tante situazioni da gol, ma molte di queste sono state annullate. Per l’età che ha e per tutta una serie di altre situazioni, è arrivato il momento in cui deve raggiungere quota 18 gol“.

Morata-Inter pista ormai lontana: il rinnovo la soluzione più probabile

Nonostante Alvaro Morata resti tutt’ora il profilo maggiormente gradito da Simone Inzaghi, nel futuro del centravanti spagnolo pare dover esserci ancora un’altra volta l’Atletico Madrid.

Il tecnico piacentino ha, infatti, espressamente ribadito più e più volte alla propria dirigenza il suo desiderio nel provare ad avere il classe ’92 al proprio fianco nella prossima stagione. Con ogni probabilità, però, nulla di tutto ciò accadrà.

La pista Morata–Inter si è, ora come ora, raffreddata parecchio e questo è dovuto anche al fatto che l’Atletico Madrid abbia sin da subito sparato alto domandando quei 21 milioni di euro della famosa clausola.

A prescindere da questo, inoltre, l’ex Juve percepisce ad oggi uno stipendio che risulta essere pari a 6,5 milioni di euro netti a stagione più 2,5 di bonus in quel di Madrid. 9 milioni complessivi insomma. Fin troppi per l’Inter.

Considerato, infine, il fatto che i ‘Colchoneros’ vogliano continuare ad avere a che fare col centravanti spagnolo anche in futuro, la strada maggiormente percorribile in questo momento è quella del rinnovo di contratto, ad oggi in scadenza nel 2024.