Petagna-Inter, ecco come stanno le cose

Il centravanti ex Napoli sarebbe stato dato, in qualche modo, in orbita Inter in queste ultimissime ore. Svelata la realtà dei fatti e la posizione dei nerazzurri

Andrea Petagna, dotato agli inizi della sua carriera di un potenziale più che discreto, è finito poi negli anni per perdersi.

Facendo un excursus sulla sua carriera, infatti, non possiamo far altro che pensare innanzitutto alla sua prima ed importante esperienza trascorsa inizialmente nel Milan Primavera. Da lì, sono poi giunte le parentesi con Latina, Vicenza e Ascoli: sino ad arrivare a quelle con Atalanta e Spal, principalmente le più significative per il classe ’95 ed in cui, sostanzialmente, lo stesso diretto interessato ha fatto meglio.

E’ stato, infatti, proprio in quel determinato contesto di Ferrara che Petagna è riuscito nell’intento di mettere a segno 17 reti nella stagione 2018-19 con gli emiliani e altre 12 marcature nell’annata successiva. Numeri che lo hanno, di fatto, poi portato ad indossare la maglia del Napoli, ambiente in cui il centravanti nato a Trieste non è, in alcun modo, riuscito a mettersi in mostra. Complice il fatto che in quella determinata esperienza è, praticamente sempre, subentrato a gara in corso.

Una situazione, questa, che ha successivamente fatto sì che Petagna approdasse in seguito al Monza: club che, per il cui cartellino del calciatore, ha sborsato circa 14 milioni di euro complessivi con il raggiungimento della salvezza. In questo momento, infatti, chi detiene i diritti sulle prestazioni sportive del giocatore sono proprio i brianzoli.

Petagna e la società su cui siede attualmente in panchina Palladino hanno, a onor del vero, un contratto che li vede legati assieme sino a giugno 2026 anche se, già in quest’estate, si è incominciato a parlare di un possibile ed imminente addio dalla Lombardia da parte dell’ex Napoli.

Il suo è un profilo che, di fatto, è finito per essere accostato, in qualche modo, anche all’Inter. Ecco, però, la verità.

Petagna proposto all’Inter tramite agenti: la reale posizione dei nerazzurri

Andrea Petagna, in questi ultimi giorni, pare essere finito in qualche modo sul tavolo dell’Inter.

Il centravanti ‘made in Italy’ – verosimilmente in uscita dal Monza – sarebbe, infatti, stato proposto tramite agenti ai nerazzurri, complice il fatto che gli stessi vice Campioni d’Europa in carica necessiterebbero di un quarto attaccante in caso di effettiva uscita di Joaquin Correa in quest’estate.

C’è da dirlo però: quello di Petagna è un profilo che in alcun modo convince l’Inter, società che è pronta a tenere a portata di mano il profilo del classe ’95 solo ed esclusivamente come ultimissima opzione. Ma proprio ultima, ribadiamo. Pista che è, dunque, da considerarsi totalmente fredda.