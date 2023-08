Sprazzi di sereno: il padre di Samardzic parla di accordo vicino

Il padre Samardzic, dopo aver irritato l’Inter, prova a far riportare armonia nelle contrattazioni. Ecco cosa sta succedendo

Sembrava tutto fatto per Samardzic, e poi, a un tratto, la trattativa è scoppiata a causa di una nuova richiesta dell’entourage: si è parlato di una sorta di ricatto economico partito dal padre del giocatore. Non sappiamo ancora come si siano svolte davvero le cose. Ma il ragazzo non ha ancora firmato, a due giorni dallo svolgimento delle visite mediche.

Quindi, è abbastanza versosimile che l’entourage del centrocampista abbia avanzato pretese economiche non in linea con gli accordi iniziali. Resta da capire il perché e, soprattutto, se è possibile risolvere la querelle e riportare il sereno.

Anche in Serbia si parla con interesse del pasticcio Samardzic-Inter. E proprio dal Paese di origine del centrocampista sarebbe arrivata una nuova voce che sembra confermare un tentativo di distensione fra le parti.

Già in mattinata sono giunti vari segnali positivi per l’Inter rispetto al ripristino dell’affare dopo la mancata firma di Lazar Samardzic. Il giocatore stesso avrebbe infatti rivelato a un tifoso che il trasferimento all’Inter non è in discussione. Poi, dalla Serbia, si è esposto il vero protagonista della vicenda, il padre di Samardzic.

Il padre di Lazar Samardzic parla con la stampa serba: “Le cose stanno andando per il verso giusto“

Prima che il figlio Lazar sia invitato ad alzarsi e a camminare per lasciare in fretta Milano, il padre del giocatore ha voluto confermare ai giornalisti di Mozzart Sport che le contrattazioni con i nerazzurri stanno andando per il verso giusto. Insomma, si sta cercando di risolvere il contrasto.

L’impressione è che lo stand-by forzato potrebbe presto sbloccarsi. I tifosi si sono angosciati per niente? È ancora presto per dirlo. Ma le ore più turbolente sembrano passate, e ora tutti stanno ragionando a mente più fresca e rilassata. Il padre di Samardzic ha parlato di un malinteso.

A dire il vero il club nerazzurro si è sempre dimostrato piuttosto fiducioso, anche nella giornata di ieri. Nessuna questione di principio e nessuna paura di intromissione da parte di un’altra squadra (il West Ham?).

Il giallo di mercato: i capitoli del romanzo

E ora viene fuori l’ennesima ricostruzione sul perché c’è stato uno stop nella trattativa fra Samardzic e l’Inter. Il portale serbo Mozzar Sport ha cercato di spiegare quali motivi avrebbero spinto l’Inter a bloccare l’affare. E al contempo ha dato modo al padre del giocatore di rassicurare sulla situazione.

Prima di analizzare la ricostruzione dei serbi, ci piacerebbe però offrirvi una sinossi dell’appassionante intrigo di mercato. Dalla pace apparente al conflitto. Primo capitolo: il trasferimento di Lazar Samardzic all’Inter sembra cosa fatta: tutti felici e sereni. Secondo capitolo: il centrocampista serbo svolge le visite mediche, sorride ai fotografi e fa sapere che presto firmerà. Il ritardo, com’è stato spiegato, è dovuto al fatto che il padre-procuratore di Samardzic doveva ancora arrivare a Milano.

Terzo capitolo: i procuratori incontrano i dirigenti dell’Inter per la firma. Quarto capitolo: il papà procuratore chiede 300 milioni di commissioni e un ingaggio più alto per il figlio; Marotta ribadisce che l’accordo già preso con la Pimenta (intermediaria che ha seguito l’affare) non è negoziabile. Quinto capitolo: arriva lo stop. La trattativa certa sembra saltata. I tifosi chiamano Lazar Lazzarone e Zhang pezzente.

Ebbene, il padre del giocatore ha spiegato al portale serbo che gli agenti che hanno condotto le trattative per conto del figlio lo hanno fatto senza autorizzazione. E ora è papà che vuole risolvere personalmente la situazione. L’uomo ha anche detto di non essere intenzionato a cambiare le condizioni concordate in precedenza. E così sono iniziate delle nuove, vere trattative.