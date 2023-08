Stadio: una nuova costruzione per 70 mila persone

Tramontata l’ipotesi della costruzione di un nuovo impianto sia per l’Inter che per il Milan a San Siro, i nerazzurri possono ora valutare solo il progetto di una nuova casa da 70 mila posti

Lo ha ammesso anche il CEO Antonello: l’Inter aveva sempre sperato di poter continuare a San Siro, anche per una questione emotiva. Ma dal momento che il vecchio stadio sembra ormai intoccabile (è ufficiale: ora c’è un vincolo sulla demolizione), la società ha ormai capito che sarà necessario investire in un’altra area per costruire un impianto ex novo da 70 mila posti.

Già tempo fa Antonello si è augurato che il nuovo stadio possa rivelare le stesse “caratteristiche emozionali di San Siro“. La priorità è però quella di dar forma a un impianto moderno, in grado di garantire una più ampia offerta di servizi ai visitatori.

Oltre a essere un luogo preposto alla visione delle partite, lo stadio dovrà essere in grado di ospitare eventi culturali, negozi, ristoranti, spazi pubblicitari e sale confernze. Inoltre, bisognerà adeguarsi ai nuovi trend legati al tema della sostenibilità ambientale.

Un nuovo impianto da 70 mila posti: il progetto dell’Inter

Sostenibili dovranno essere i materiali e le tecniche di costruzione, e sostenibile dovrà essere l’impatto energetico dell’impianto: i consumi, il trattamento dei rifiuti e la gestione idrica dovranno conformarsi all’ideale di visione green. E tutto intorno allo stadio dovrà sorgere un complesso di altre infrastrutture utili al club ma vivibili dalla comunità e orientate alla salvaguardia del verde.

Non c’è altra via: l’Inter ha estrema necessità di dotarsi di uno stadio di proprietà. In caso contrario, per il club, sarà sempre più complicato sopravvivere. Quasi tutte le società calcistiche che negli ultimi anni hanno investito in impianti di proprietà moderni, pensati per attrarre più spettatori e moltiplicare gli introiti differenziando l’offerta, hanno ottenuto aumenti delle vendite dei biglietti e dei ricavi da parte della pubblicità.

Zhang, inoltre, sa che per vendere il club al prezzo dal suo punto di vista opportuno (1,2 miliardi di euro) non può prescindere da un nuovo stadio. O quantomeno da un progetto approvato per la costruzione di un nuovo impianto. Il progetto, almeno dal punto di vista teorico, è già chiaro. L’Inter sa a chi affidare il lavoro (lo studio americano Populous), quale potrebbe essere l’area giusta (Rozzano) e quale la capienza indicata (70 mila posti).

Il numero dei posti deriva dei trend di vendita dei biglietti degli ultimi anni. San Siro è sempre stato pieno. E gli abbonamenti hanno, negli ultimi cinque anni, sempre superato il muro dei 40 mila.

Il vincolo della Sovraintendenza: la reazione di Zhang

L’ultima novità del vincolo della Soprintendenza sulla demolizione di San Siro non ha sconvolto più di tanto l’Inter. Si era già capito che era impossibile sostituire il Meazza o recuperarlo.

E gli interisti, pur essendo così legati a un luogo centenaio, si sono già messi l’anima in pace. Aspettano però che venga indicata al più presto una nuova sistemazione, contestualmente all’abbandono dello storico impianto.

L’aria che l’Inter ritiene funzionale si trova a Rozzano, un Comune del Sud Ovest Milano, ai confini con Assago. Il terreno non è lontano dal Forum, la casa dell’Olimpia di Giorgio Armani, e dalla metropolitana Assago Milanofiori Forum, capolinea della linea verde.

La strada per un nuovo impianto è ancora lunga e ci sarebbero degli intoppi. Per esempio la vicinanza dell’area con il centro commerciale di Assago. In generale servirebbe molto più spazio. Ma il progetto per ora, anche se solo teoricamente, va avanti…

San Siro non si tocca. Per la rilevanza architettonica del secondo anello. Secondo la Sovraintendenza il vincolo ha ragione d’essere per tutelare la “capacità degli autori di tradurre i vincoli tecnici in espressività“, con lo stadio che aveva acquisito “quell’aspetto fortemente caratterizzato dalle rampe avvolgenti la costruzione in fasce plastiche di aggetti e rientranze e in alternanze di chiari e di scuri“. Queste sono dunque le motivazioni che vietano la demolizione. .