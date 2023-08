Arnautovic, a un passo il ritorno all’Inter: i dettagli

Decisiva la volontà dell’attaccante austriaco per abbattere il muro alzato dal Bologna. Fumata bianca attesa nelle prossime ore

Ci siamo per il ritorno all’Inter di Marko Arnautovic. Secondo ‘Calciomercato.it’ la trattativa è in uno stato avanzato e potrebbe chiudersi a breve. Decisiva la volontà dell’attaccante austriaco, che ha compiuto 34 anni lo scorso aprile, per rompere il muro eretto dal Bologna. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore.

L’affare Arnautovic sta per arrivare al traguardo sulla base di 8 milioni di euro più un paio in aggiunta come bonus, mentre per il calciatore – presente da giovanissimo nella rosa del 2009/2010 che fece il Triplete – sarebbe pronto un contratto triennale.