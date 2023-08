Sirene dalla Premier per 35 milioni, lo vuole De Zerbi

Il tecnico del Brighton brama il mediano dell’Inter, Kristjan Asllani, e la dirigenza potrebbe accontentarlo a mezzo di un’offerta importante: ecco la risposta dei nerazzurri

Impresa mastodontica da parte di Roberto De Zerbi ne far affiorare in superficie tutte le qualità nascoste di un gruppo, come quello del Brighton, storicamente lontano dalle vette della Premier League. Il tecnico italiano ha saputo infondere all’interno della sua squadra i giusti valori del vincente, permettendo a ciascuno dei propri eletti di tirar fuori il meglio di sé ed ambire a scrivere nuove pagine del proprio cammino in terra inglese.

Dopo una stagione da incorniciare, ora De Zerbi è pronto per dire la sua anche nella prossima. Con qualche elemento che ha lasciato inevitabilmente il gruppo, primo fra tutti il gioiellino Alexis Mac Allister, e qualcun’altro subentrato. Ma quel che più gli interessa per puntellare a modo il reparto di centrocampo vista anche la grossa uscita, è il promettente mediano dell’Inter, Kristjan Asllani.

L’albanese è stato prelevato dai nerazzurri la scorsa estate dall’Empoli, ma senza avere la pretesa che avrebbe dovuto giocare con estrema regolarità per dimostrare da subito qualcosa. Le qualità ci sono e l’investimento fatto aveva più il sapore di proiezione verso il futuro. Un futuro in cui non ci sarebbe stato Marcelo Brozovic, in cui prossimamente non ci sarà neppure Hekrikh Mkhitaryan. Insomma, da parte della dirigenza grande lungimiranza verso un talento in ascesa.

Calciomercato, Asllani osannato da De Zerbi al Brighton ma l’Inter spara alto

Questa nuova annata in Serie A potrebbe offrire ad Asllani qualche spunto in più, così da permettergli di macinare minuti e fare esperienza sul campo. Lui la brama più di ogni cosa: una situazione che lo stesso De Zerbi potrebbe offrirgli a Brighton, se non fosse che il suo cartellino costa caro.

Per l’Inter non si parla di cessione. A meno di cifre importanti intorno ai 35-40 milioni di euro. Spesa che al momento il Brighton non sarebbe disposta ad investire per far contento il proprio tecnico, visto che il guadagno dal via libera di Mac Allister ha fruttato giusto 42 milioni. In termini di convenienza, dunque, meglio tenere il braccio a freno.