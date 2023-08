Sondaggio Inter e prezzo in salita, nuovo gioiello dall’Argentina

Nerazzurri sempre vigili sul mercato sudamericano, spunta il profilo di Solari per l’attacco di Inzaghi ma il prezzo è improponibile per le casse dell’Inter

L’Inter e il calcio sudamericano hanno convissuto egregiamente in passato, permettendo a tanti campioni di poter esprimere tutto il loro potenziale oltreoceano. Alcuni di questi sono diventati delle leggende, altri resteranno comunque impressi negli annali della storia del club. Nuovi volti hanno poi rapito la scena, non ultimo Lautaro Martinez, mentre non si esclude che altre figure ancora potranno continuare a portare avanti questa tradizione in futuro.

Certo è che gli osservatori dell’Inter in Sud America sono numerosi. Spesso anche lo stesso direttore sportivo Piero Ausilio ci ha fatto un salto, per assistere da vicino alle gesta delle nuove promesse. Tempo addietro era stato il caso di Julian Alvarez, poi finito al Manchester City. Di recente anche lo stesso Mateo Retegui, infine strappato dal neopromosso Genoa. Le ultime occhiate hanno poi raggiunto l’esterno offensivo Pablo Solari, attualmente in forze al River Plate.

Il calciatore argentino sta facendo molto parlare di sé sin dalle prime luci della stagione avviata nel campionato di Superliga, avendo messo a segno 5 reti e 8 assist in 21 presenze. Anche in Libertadores ha dato sfoggio delle sue qualità perforanti, motivo per cui potrebbe tornare utile a Simone Inzaghi come opzione per l’attacco ancora incompleto. Ciononostante, il modulo impiegato dal tecnico potrebbe comunque fargli avere qualche grattacapo: non può infatti giocare come esterno a tutta fascia allo stesso modo di Denzel Dumfries perché privo di competenze difensive.

Sondaggio Inter nella Superliga argentina: ecco Solari del River

Oltre questo, c’è anche da considerare le grandi pretese per la cessione del suo cartellino da parte del River.

Attualmente pende una clausola da 20 milioni di dollari e il club argentino potrebbe fare di tutto per spingere le pretendenti a versarla, bypassando le potenziali offerte d’acquisto in via tradizionale. Per l’Inter sarebbe dunque un ostacolo. Non insormontabile, ma ugualmente fastidioso. Tanto vale puntare su un calciatore simil promettente a costi inferiori, prelevandolo dal mercato europeo senza dover fare affidamento su trasferte onerose.