Inzaghi e il gioco che non cambia: come sfruttare i centrocampisti

Il tecnico è chiamato a dimostrare maggiore flessibilità tattica. Inzaghi potrà sfruttare la duttilità dei centrocampisti per dare nuove prospettive di gioco alla squadra

In molti hanno criticato Simone Inzaghi per la sua intransigenza tattica e per l’incapacità di cambiare schema a partita in corso. Con i nuovi centrocampisti, Inzaghi potrebbe quest’anno imparare a sfruttare meglio certe situazioni e a dare maggiore libertà alla squadra quando c’è da superare le difese chiuse.

La soluzione è nei centrocampisti: ora Inzaghi ha a disposizione uomini dalle caratteristiche funzionali che potrebbe cambiare con il loro gioco il volto dell’Inter. Ci sono gli incursori, le mezzali pronte ad allargarsi sulla fascia o a giocare da trequartisti, offrendo colpi di genio e imprevedibilità alla tattica di Inzaghi.

I centrocampisti dell’Inter non sono avvezzi a brillare nel fraseggio veloce e nel gioco nello stretto. Non sanno sgusciare via agli avversari e far partire da ogni posizione il tiro. Ma il gioco inzaghiano non può continuare a basarsi sulla corsa della mezzala da incursioni e strappi fisici (come Frattesi o Barella). In squadra non ci sono giganti né pitbull per poter buttarla solo sulla lotta.

Inzaghi deve dunque imparare a sfruttare le caratteristiche dei suoi uomini. Ci sono calciatori in rosa che possono giocare come trequartisti e seconde punte. In generale, è doveroso imparare a trascendere il normale e stereotipato contesto tattico inzaghiano. Dai centrocampisti devono arrivare più goal, anche da fuori area.

La rivoluzione dei centrocampisti: cosa possono dare al calcio di Inzaghi

L’Inter deve aggiunge un altro specialista in campo, oltre a Calhanoglu, che si occupi dei tiri dalla distanza. Da quando si è abbassato, per occupare il posto di Brozovic, il turco non riesce più ad arrivare facilmente al tiro. E c’è bisogno anche di chi sia in grado di offrire più assist, giocando più vicino agli attaccanti.

Un po’ di fantasia può far comodo a Inzaghi e i centrocampisti dell’Inter possono garantire qualità se non costretti a compiti di eccessivo sforzo in copertura. Barella ha qualità. Lo stesso Mkhitaryan. Ma queste soluzioni vanno provate, dato che i centrocampisti nerazzurri non sono più abitazioni a giocare in modo offensivo.

Questa sua propensione offersiva potrebbe tornare utile contro le squadre chiuse, quando c’è bisogno di collegare attacco e centrocampo con giocate di qualità. In costruzione, Calhanoglu ha dimostrato di saper giocare benissimo à la Brozovic: ha capito quando, come e dove piazzarsi come vertice basso, scendendo tra il braccetto e il centrale per liberare con un passaggio un altro centrocampista. Ma in passato è stato anche un trequartista. E in casi estremi potrebbe essere spostato dietro le punte.

Un centrocampo più fluido e votato al gioco offensivo

A Inzaghi si critica la sua fissità tattica. Non cambia mai il 3-5-2, anche quando sarebbe indispensabile per adattarsi alle condizioni particolari o dare una scossa alla partita. Con un po’ di coraggio, potrebbe farlo, passando agevolmente dal 3-5-2 al 3-4-3 o al 3-4-1-2. Gli uomini in campo possono offrirgli queste soluzioni.

Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono ormai maestri nello scambiarsi le posizioni e alzarsi e abbassarsi con particolare fluidità. E tutti e tre possono riciclarsi come centrocampista avanzato, abile ad abbinare gioco offensivo a questo particolare giochino. Con un po’ di slancio si può decostruire il 3-5-2 in più sensi.

Per giocare più offensivi, bisogna rinunciare ai chilometri e alla quantità di Barella e Mkhitaryan: i centrocampisti devono fare un gioco diverso. Devono imoegnarsi per esprimere le loro qualità nello stretto, nelle combinazioni asimmetriche e nella giocata creativa.