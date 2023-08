Samardzic-Inter, affare da incubo: salta tutto

By

Nessun risvolto positivo sulla vicenda Samardzic in uscita dall’Udinese, ora la trattativa è arenata e potrebbe non sbloccarsi più. All’Inter facoltà di decidere come occupare l’ultimo slot a centrocampo

Si era vociferato che la fiducia da parte della dirigenza nerazzurra sull’affare che portava l’Inter in direzione Lazar Samardzic fosse drasticamente calata, dopo le vicissitudini che hanno riguardato da vicino il calciatore con l’immissione nella trattativa del padre-agente e di una nuova figura assistenziale dopo l’addio di Rafaela Pimenta.

Effettivamente non sono arrivate affatto smentite. Lo stesso amministratore delegato Giuseppe Marotta, intercettato nella giornata di ieri, ha dato modo di intendere che ogni anticipazione sull’affare fosse corretta. L’Inter attendeva, l’Udinese brontolava. Mentre l’entourage del centrocampista cercava in tutti i modi di prendere tempo per tirare acqua al proprio mulino. Poi il triste epilogo.

Samardzic ha fatto rientro ad Udine dopo aver svolto le visite mediche con l’Inter ed era pressoché pronto per la firma, senza più tornare a Milano. Verosimilmente il calciatore resterà lì dov’è, salvo casi eccezionali in cui al cospetto della società friulana dovessero sopraggiungere ulteriori offerte anche dall’estero. Prima fra tutte dal West Ham, improntato a perdere Paquetà.

Affare Samardzic chiuso in negativo, l’Inter punta altri profili

Per l’Inter, dunque, fine dei giochi. L’affare è ormai saltato nel peggiore dei modi, con distanza e freddezza tra le parti. Vani gli ultimi tentativi di incontro, per definire le condizioni economiche di una trattativa che sarebbe costata ben più di quanto stimato dai nerazzurri. Specie fronte ingaggio e commissioni riservate.

Ora all’Inter spetta piena facoltà di stabilire a chi andrà l’ultimo posto in rosa, nel reparto di centrocampo. C’è chi apprezzerebbe la permanenza di Stefano Sensi per averlo visto piuttosto propositivo nella fase precampionato, mentre altri punterebbero su profili alternativi a Samardzic come Pereyra, sempre dell’Udinese.