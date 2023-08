Ceduto a 10 milioni: nuovo affare Inter in A

By

Operazione di mercato ad un passo dalla fumata bianca. E’ tutto fatto per l’addio del giocatore. Svelato l’intreccio di mercato che vede coinvolti i nerazzurri

Con la chiusura del mercato, ormai sempre più vicina e fissata precisamente in data 1 settembre, ci apprestiamo ad entrare, man mano, nel momento più cruciale di questa finestra di calciomercato estiva.

Tra poco meno di quindici giorni terminerà, infatti, la campagna acquisti in formato 2023. Nel frattempo, in queste ultime settimane, di importanti colpi di mercato ne sono già stati messi a segno diversi anche se, c’è da dirlo, nei prossimi giorni ne arriveranno tanti altri.

Uno di questi riguarda proprio Wilfried Singo, laterale di destra che ha trascorso queste ultime stagioni al fianco del Torino. Il suo è un nome che, già da tempo, era finito per essere accostato con insistenza a Inter e Milan.

La scelta dei nerazzurri, perlomeno, è poi ricaduta su Juan Cuadrado: col Milan che, invece, tutto d’un tratto ha poi deciso che non fosse il caso di chiudere per l’ivoriano.

E’ stata poi l’Atalanta la società che ha seriamente pensato all’acquisto del classe ’00: tant’è che, proprio negli scorsi giorni, lo scambio alla pari tra ‘Toro’ e ‘Dea’ per Singo e Soppy sembrava essere letteralmente ad un passo.

Decisivo poi il no da parte dell’esterno di attuale proprietà dei bergamaschi, colui che non ha dato alcun tipo di via libera al seguente e potenziale affare. Soppy ha, infatti, fatto presente, a quella che risulta essere ad oggi la sua società, di preferire una meta estera.

Questo lo scenario che ha, dunque, spedito Singo in direzione Francia. Il laterale di destra si appresta ad essere, infatti, un nuovo giocatore del Monaco.

Singo-Monaco: c’è l’accordo, affare da 10 milioni di euro

In queste ultimissime ore, Torino e Monaco hanno trovato l’accordo per l’approdo di Wilfried Singo in Francia.

Il classe ’00 diventerà, infatti, un nuovo giocatore dei biancorossi. Le due parti hanno trovato la quadra definitiva sulla base di un affare da 10 milioni di euro.

E’ già tutto concordato: tant’è che, già nella giornata di oggi, dovrebbero tenersi le visite mediche del calciatore con tanto di conseguente firma sul contratto, in programma proprio nelle prossime ore.

Così facendo, Wilfried Singo lascia il Torino dopo aver trascorso queste ultime stagioni alla corte di Ivan Juric e mette, di conseguenza, i ‘granata’ difronte ad un’ardua scelta: ossia individuare il sostituto dell’ivoriano. Ma, a quanto pare, Cairo e i suoi avrebbero già un po’ di idee sparse per la testa.

Il Torino pensa al ritorno di Lazaro: contatti avviati con l’Inter

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Sky Sport‘ in queste ultime ore, il Torino starebbe pensando al ritorno di Valentino Lazaro in vesti di calciatore ‘granata’.

Proprio i piemontesi avrebbero, infatti, riallacciato i contatti con l’Inter per discutere a proposito della situazione del classe ’96, vero e proprio esubero dei nerazzurri.

L’austriaco ha già trascorso la scorsa annata in prestito al fianco di Ivan Juric e potrebbe, così, tornare ora alla corte di Urbano Cairo.

Contatti già avviati tra le due società. Lazaro che potrebbe, ora come ora, diventare anche il successore di Wilfried Singo in caso di buona riuscita dell’affare.