Infortunio chock: Inter ora nei guai con Barella

Il centrocampista ha accusato l’ennesimo fastidio fisico. Svelati i tempi di recupero del giocatore. La mezz’ala sarda è ora al centro di nuovi problemi

La nuova stagione ha, ormai, preso ufficialmente il via. Pur non avendo ancora potuto prendere visione della prima giornata di Serie A, all’estero, invece, è già tempo di campionato.

Lo abbiamo visto sia con Premier League, Bundesliga e Ligue 1 che con Eredivisie e Primeira Liga. Proprio i primi tre tornei, in particolar modo, pur essendo ancora al primo turno, non hanno fatto mancare alcun tipo di sorprese.

Inaspettatamente, in Spagna, è già giunto il primo stop del Barcellona: club che, contro ogni pronostico, ha frenato per 0-0 contro il Getafe.

Lo stesso epilogo c’è stato anche per il Psg, formazione che ha concluso a reti bianche il proprio match disputatosi nello scorso sabato 12 agosto contro il Lorient.

In Inghilterra, invece, c’è un qualcuno che, pur avendo trionfato in termini di risultato, non ha potuto godersi la propria vittoria per 0-3, giunta contro il Burnley, a causa di una nota da tutt’altro che poco conto.

Guardiola perde De Bruyne per 4 mesi: possibile bltiz del City in arrivo per Barella

Il Manchester City dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne per, almeno, 4 mesi di tempo: notizia, peraltro, annunciata dall’attuale tecnico degli inglesi, nientemeno che Pep Guardiola.

Proprio l’allenatore spagnolo ha, infatti, fatto chiarezza in piena conferenza stampa – precisamente in quella che ha anticipato il calcio d’inizio di Manchester City-Siviglia, finale di Supercoppa Europea – sulla situazione del belga.

“Il suo infortunio è serio, starà fuori per qualche mese. Nei prossimi giorni decideremo se il calciatore dovrà operarsi o meno ma, ciò che è certo, è il fatto che perderemo Kevin per molto tempo“. Così Pep Guardiola ha parlato a proposito dell’infortunio del proprio numero 17.

Per lui si prospetta, infatti, uno stop da almeno 4 mesi. Un rientro che, perciò, avverrà solamente a inizio 2024 col Manchester City costretto, dunque, a fare a meno del proprio perno di centrocampo per diverso tempo.

Il suo infortunio è da associare a quel famoso problema al tendine a cui il classe ’91 sta facendo fronte da innumerevoli mesi. L’ultima ricaduta verificatasi, per l’appunto, in occasione dell’esordio in campionato contro il Burnley: match in cui l’ex Chelsea ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo soli 24′ di gara.

Assai deducibile, a questo punto, che i ‘Citizens’ tornino a farsi sentire, quanto prima, sul mercato. In casa City occorre, infatti, un degno sostituto di De Bruyne. Occhio, perciò, ad un presunto e nuovo tentativo da parte degli inglesi per Nicolò Barella, centrocampista per cui Guardiola non ha mai nascosto di avere un certo tipo di stima calcistica.

Inter, in questo momento, per nulla orientata a cedere il proprio ‘pupillo’: motivo per cui, per l’eventuale cessione del classe ’97, occorrerebbero almeno 100 milioni di euro. Tifosi interisti in forte ansia nel frattempo.