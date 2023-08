L’Inter gli ridice addio: nuovo affare in prestito

L’addio sembra essere confermato: dopo i vari colpi di scena dell’ultima settimana, è già stato imbastito un nuovo affare ed entro poche ore il destino del ragazzo sarà deciso

Sarebbe previsto oggi, a Milano, un vertice tra Frosinone e Inter per parlare del prestito di Giovanni Fabbian. Dopo che i nerezzurri hanno deciso di non acquistare Lazar Samardzic, il giovane centrocampista ex Reggina non è più riuscito ad aggregarsi all’Udinese, come da accordi. Tornato alla base, non ci rimarrà a lungo. Subito, i dirigenti nerazzurri si sono messi alla ricerca di una nuova sistemazione.

Un compito non arduo, tutto sommato, dato che il ragazzo ha parecchi estimatori. Per l’Inter è importante che Fabbian trovi un approdo in cui possa giocare e crescere. E in tal senso il Frosinone appare come una meta perfetta. Il club ciociaro è una società amica. E il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi è in stretti rapporti con Ausilio. Quindi si conta di chiudere l’affare nelle prossime ore.

L’incontro è previsto per il 15:00 in viale della Liberazione. E si ragiona su un prestito secco. Difficilmente il Frosinone proverà a strappare un altro tipo di accordo simile a quello richiesto dall’Udinese (il diritto di riscatto a 4 milioni). Si era parlato di un interessamento del Bologna. Ma a oggi i ciociari sembrano in netto vantaggio.

L’impressione è confermata anche da Sky Sport, che dà per probabile il trasferimento secco a Frosinone. Proprio qualche giorno fa, Pippo Inzaghi, ex allenatore alla Reggina di Fabbian, si era detto contento del trasferimento del suo pupillo all’Udinese, augurandosi per lui una stagione di crescita e soddisfazioni.

Pippo Inzaghi ha sempre speso parole di stima verso il giovane centrocampista che la scorsa stagione ha trascinato la Reggina fino ai play-off. “Ha tutte le qualità per diventare una mezzala importante per il calcio italiano e quindi anche per il futuro della nostra Nazionale“, ha dichiarato l’ex allenatore di Milan, Venezia, Benevento e Reggina.

Secondo il più grande degli Inzaghi, Fabbian ha molte qualità. Su tutte: “il farsi voler bene dai compagni e la serietà nell’allenarsi, due doti che non sono così comuni. Sono contento di avergli dato fiducia, ma in realtà se l’è meritata lui con le prestazioni e i comportamenti, quindi il merito è stato suo. Poi il ragazzo è serio ed è cresciuto molto nel corso dell’annata. Credo sia perfetto per giocare nel 3-5-2: è forte fisicamente ed è una mezzala a cui piace arrivare di corsa in zona goal, e quindi a ridosso o anche all’interno dell’area avversaria. Con me ha segnato 8 goal, non pochi“.

Poteva essere utile anche a Simone? Pippo non si è espresso sulla questione. A ogni modo, l’Inter crede molto nella crescita del ragazzo ma sa di non potergli garantire minuti a Milano. Ecco perché si opterà di comune accordo per l’addio, temporaneo si spera, chiundendo oggi stesso l’affare con il Frosinone.

Gli altri giovani da piazzare

L’Inter deve trovare presto una sistemazione anche a Sebastiano Esposito, a Lucien Agoumé e a Eddy Salcedo. Sul primo ci sono il Verona e la Sampdoria. L’Inter preferirebbe che il ragazzo si accordasse con i liguri, dove ci sono maggiori possibilità di titolarità. L’attaccante è ancora indeciso e ha chiesto un paio di giorni per ponderare. Il Verona gioca in A e sarebbe comunque una vetrina di prestigio, una sorta di avanzamento nel suo cursus honorum di prestiti.

Agoumé e Salcedo sono finiti fuori rosa e non hanno partecipato alle ultime amichevoli dell’Inter, né in Giappone né in Austria. Il primo ha richieste dalla Serie B e dalla Francia. Tuttavia l’Inter preferirebbe trovargli un approdo in Serie A (ha parlato con il Frosinone, ma pare che il ragazzo abbia per ora rifiutato la destinazione). Meglio ancora una squadra disposta a prenderlo con il diritto di riscatto.

Salcedo piace al Bari e alla Ternana. Lo rivorrebbe anche il Genoa, ma pare che Marotta sia rimasto un po’ deluso dal fatto che lo scorso anno i liguiri non lo abbiano riscattato come invece sembrava sarebbe stato.