Inter-Monza, parla Inzaghi: “Entusiasti e motivati, quasi al completo”

Le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi alla vigilia dell’esordio dell’Inter nella nuova stagione di Serie A, contro i brianzoli del Monza

Inter e Monza sono state buone ‘compagne’ di mercato, piuttosto che rivali. L’una e l’altra hanno scambiato discorsi, favori, operazioni sulla base di ottimi rapporti di stima e amicizia tra società e dirigenze. E proprio loro, quasi fosse un tributo alla solidarietà sportiva, sono chiamate ad aprire i giochi di campionato nella nuova stagione di Serie A.

Per l’occasione, come consuetudine ormai, ha parlato dalla sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile il tecnico Simone Inzaghi. Parte delle sue dichiarazioni – specie quelle relative ad obiettivi di squadra e a lungo termine – sono parzialmente note; altre invece sono frutto delle riflessioni di un mercato non ancora chiuso che ha visto tra le file nerazzurre diversi cambiamenti. Per lo più in positivo.

“Non vediamo l’ora di ricominciare, per rivedere sugli spalti i nostri tifosi dopo la finale di Istanbul. Contiamo di partire col piede giusto perché se lo meritano. Nonostante i lunghi viaggi che hanno caratterizzato la nostra estate, abbiamo lavorato duramente e siamo in condizione. Il campo parlerà per noi e mostrerà i segni della qualità di questa squadra. Nessun pronostico: vogliamo raggiungere lo Scudetto“, ha aperto Inzaghi con determinazione.

Inzaghi parla di mercato: “Pavard obiettivo, dispiace per Lukaku”

“Fronte mercato è in atto un importante cambiamento. Abbiamo perso grandi giocatori ma sono arrivati giovani interessanti e altri esperti. Ho già espresso la mia opinione sulla vicenda Lukaku: lo avrei rivoluto con me in squadra e mi dispiace per come sia finita”, ha ribattuto Inzaghi.

“Ormai conoscete Thuram e Arnautovic, ma devono assicurarci il numero di gol che hanno maturato in passato i loro predecessori. Grande fiducia per loro. In difesa abbiamo inserito Bisseck e deve ancora ambientarsi. Stiamo valutando anche altri profili per completare il reparto ma non è facile, ne serve almeno uno. Non nego l’interesse per Pavard“, ha poi aggiunto il tecnico.

“Sono contento di come stia lavorando Sensi, ma preferisco focalizzarmi sulla partita contro il Monza. Ci avevano messo in difficoltà in passato, hanno una buona squadra e un allenatore di valore. Figureranno tanti nostri ex”, ha infine concluso Inzaghi.