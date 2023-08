Pericolo Psg dietro l’angolo: Lautaro, lo scenario che fa comodo all’Inter

Parigini ancora a caccia di nuove soluzioni offensive. Ripunta, nel frattempo, un vecchio-nuovo nome per l’attacco di Luis Enrique oltre a quello del ‘Toro’

‘I soldi non fanno la felicità: questo il detto che, più di tutti, rappresenta sicuramente al meglio il Psg. Proprio i parigini infatti, pur potendo affare affidamento su un budget di mercato praticamente illimitato, cosa che accade ormai da anni a dire il vero, non sono ancora riusciti a trovare la gloria.

Gli stessi parigini, a dirla tutta, inseguono ormai da diverse stagioni un determinato obiettivo che, ahimé, non è ancora stato portato a termine: vale a dire quello del trionfo in Europa.

Da molteplici anni a questa parte, infatti, il Psg sta provando ad alzare al cielo la ‘Coppa dalle Grandi Orecchie’ senza ottenere, però, gli esiti sperati. In una sola circostanza, a partire dal momento in cui questa determinata competizione è stata poi denominata Champions League, i francesi, sono stati ad un passo dal salire sul tetto d’Europa: ed è stato, precisamente, nella stagione 2019-20: annata in cui Marco Verratti e i suoi dovettero arrendersi in finale sotto i colpi del Bayern Monaco per 1-0.

Tornando al detto di prima, invece, non è questo il solo ed unico problema des ‘Les Parisiens’. In casa Psg, infatti, continua a tenere banco la situazione Mbappe: calciatore che, complice il suo contratto in scadenza tra un solo anno, minaccia di andar via a zero nella prossima estate.

Due le possibili ipotesi a questo punto: o il francese dirà addio in questa finestra di calciomercato estiva, ormai giunta verso gli sprazzi finali, in modo tale da consentire ad Al-Khelaifi e i suoi di monetizzare qualcosina dalla sua potenziale cessione, altrimenti l’ex Monaco, come già preannunciato, dovrà salutare Luis Enrique e i suoi in un futuro imminente a titolo prettamente gratuito.

Nel frattempo, a prescindere dalla situazione Mbappe, proprio il Psg resta a caccia di nuove soluzioni offensive complici i recenti addii di Messi e Neymar, approdati rispettivamente in MLS e Saudi Pro League.

Lautaro a parte, il nome che in questo momento risulta essere sul taccuino dei dirigenti francesi, è proprio quello di Randal Kolo Muani: calciatore il cui potenziale approdo in Francia scongiurerebbe ogni tipo di trattativa tra il ‘Toro’ di Bahia Blanca e i parigini, coloro che in queste ultimissime ore stanno provando a portare alla propria corte lo stesso vice Campione del Mondo nello scorso dicembre.

Il Psg fa sul serio per Kolo Muani: così l’Inter può stare tranquilla per Lautaro

Il Psg è tornato con insistenza sulle tracce di Kolo Muani, centravanti di attuale proprietà dell’Eintracht Francoforte che, pur essendo approdato in Germania un solo anno fa a zero, nell’ultimo anno di tempo ha raggiunto una valutazione sui 90-100 milioni di euro.

E’ proprio quello del francese, infatti, il profilo che i parigini vorrebbero regalare a Luis Enrique come rinforzo offensivo, tralasciando il neo arrivato Goncalo Ramos.

E’ proprio ‘L’Equipe‘, infatti, a riferire che il Psg, pur di abbassare le pretese dei tedeschi per il loro attuale numero 9, sta provando ad inserire Hugo Ekitike in questo determinato affare. Uno scenario da tutt’altro che poco conto e che, volendo, potrebbe anche interessare all’Inter.

Il potenziale approdo di Kolo Muani alla corte di Al-Khelaifi e i suoi scongiurerebbe infatti, in caso di buona riuscita dell’affare, un eventuale ed ipotetico tentativo da parte des ‘Les Parisiens’ per Lautaro Martinez, diventato da poco neo Capitano della ‘Beneamata’ e da considerarsi, ad oggi, uno dei maggiori punti di forza della squadra di Simone Inzaghi.