L’Inter sta perdendo la pazienza: “Entro domani”

Con pazienza l’Inter ha concesso al Bayern Monaco tempo utile per tutelarsi, ma adesso Inzaghi è stanco: vuole Pavard entro domani

Benjamin Pavard è ancora a Monaco, anche se ieri non si è allenato in gruppo (scusa ufficiale: qualche linea di febbre). Ma all’Inter la scorta extra di pazienza nei confronti dei bavaresi si è esaurita: Inzaghi e Marotta vogliono il difensore francese a Milano entro domani sera. Cosa succederà?

Già con Sommer, i tedeschi hanno temporeggiato ogni oltre limite dettato dal buon senso, privando così l’Inter di un portiere titolare per quasi tutta la preparazione estiva. Ora, è evidente, stanno facendo lo stesso con Pavard, mostrando di fatto scarso rispetto nei confronti della società con cui hanno chiuso l’affare.

A Milano, la speranza è di risolvere la questione nelle prossimr ore. Si vocifera che entro domani il francese sbarcherà a Malopensa, effettuerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con l’Inter. Il club nerazzurro non ne può più. E adesso ha anche urgenza di velocizzare l’operazione per questioni di opportunità tecniche: lunedì a Cagliari, Inzaghi potrebbe dover rinunciare ad Acerbi e a Darmian, entrambi acciaccati.

Sappiamo che nei giorni scorsi ci sarebbe già stata qualche telefonata tra Inzaghi e il difensore. Il francese avrebbe dato la sua disponibilità a partecipare alla trasferta di Cagliari. Già in panchina sarebbe utile.

Anche i tifosi hanno voglia di festeggiare l’arrivo del colpo più importante (non in senso economico) di questo calciomercato. Mentre Inzaghi è consapevole della necessità di avere finalmente a disposizione una rosa completa, per preparare al meglio la stagione e velocizzare l’inserimento di tutti i nuovi arrivati.

Teoricamente è tutto pronto, ma senza riferimenti oggettivi, per l’Inter è impossibile organizzare il viaggio in Italia di Pavard, le visite e la presentazione. Il disappunto cresce perché col Bayern c’è da giorni un accordo totale per un trasferimento (30 milioni più due di bonus). Stessa cosa con il difensore francese (per Pavard c’è pronto un quinquennale da 4 milioni netti a stagione).

Serve il via libera definitivo del club bavarese, dopo che Marotta ha voluto mostrare eleganza e liberalità concedendo ai tedeschi alcuni giorni extra per trovare un sostituto gradito a Tuchel. Quei giorni stanno diventando troppi. C’è bisogno di Pavard a Milano. Inzaghi vuole conoscerlo subito da vicino, per sfruttare la sua esperienza da campione del Mondo con la Francia nel 2018 e d’Europa col Bayern nel 2021.

C’è chi teme che l’affare possa anche saltare. In Germania, tale ipotesi è stata più volte ventilata. Ma Beppe Marotta ha già cercato di rassicurare Inzaghi: l’ad sarebbe convinto che l’affare andrà in porto. Perché sì: i tedeschi saranno antipatici e un po’ prepotenti, ma alla fine non verranno meno alla parola data.

Ieri, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stata una cena di aggiornamento tra Ausilio e Inzaghi. Sul tavolo, oltre al cibo, i dubbi dell’allenatore e le voci delle Cassandre, secondo cui l’affare per il trasferimento di Benjamin Pavard all’Inter potrebbe essere a rischio.

Anche secondo TMW, potrebbero sopraggiungere dei problemi, visto il mancato via libera da parte di Thomas Tuchel dal Bayern Monaco alla partenza del fancese. Anche di questo avrebbero discusso il ds nerazzurro Piero Ausilio e Simone Inzaghi.

Sempre secondo TMW, i due avrebbero parlato anche della possibilità di tornare sul difensore francese per gennaio, prendendo a prezzo più che dimezzato. Anche se la pazienza è finita, i nerazzurri non vogliono dare un ultimatum ai bavaresi. Si attende però una risposta entro le 13:00 di domani. Ma già stasera potrebbero spuntare novità sul caso.