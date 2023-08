Samardzic all’Inter, nuovo annuncio ufficiale: “Sì, è vero”

By

L’operazione con l’Udinese è saltata dopo che il papà del talento tedesco ha provato ad alzare i termini economici dell’accordo raggiunto con la Pimenta

Dopo lo scontro tra il papà e Rafaela Pimenta, arrivano le parole del Dt dell’Udinese Balzaretti in merito all’operazione Samardzic.

“Lazar è un talento assoluto, per mettere le mani sul suo cartellino servono condizioni economiche e tecniche adeguate”, le sue parole all’ANSA. Le condizioni economiche e anche tecniche, vedi l’inserimento di Fabbian nell’affare, erano state trovate con l’Inter prima del dietrofront del papà del ragazzo: “La nostra è una società in salute che non ha bisogno di vendere i giocatori. Lo fa solo ed esclusivamente se ci sono le condizioni giuste, quelle che c’erano con l’Inter. Altre big su Samardzic? Tutte le voci che lo vedono accostato ad altre squadre sono unicamente delle speculazioni. Siamo contenti di averlo ancora a nostra disposizione e lui è felice di restare”, ha concluso Balzaretti.