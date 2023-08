45 milioni, accordo raggiunto e ‘addio’ Inter

Operazione giunta ormai agli atti finali. E’ davvero tutto fatto per l’approdo del bomber a titolo definitivo in Ligue 1

Ci avviciniamo, ormai, alla chiusura di questa finestra di calciomercato estiva. Sono, infatti, trascorsi oltre due mesi e mezzo di tempo dall’apertura ufficiale della seguente finestra di mercato, tutt’ora in corso, e, c’è da dirlo, importanti colpi sono già stati portati a termine. A maggior ragione all’estero però.

Pensiamo, ad esempio, ai vari Bellingham, Havertz, Gvardiol, Rice e così via: giocatori che hanno detto addio ai loro rispettivi club per poi poter accasarsi a nuove e determinate società andando a beneficiare, di conseguenza, di un ricco contratto (attenzione, in tutto questo va considerato anche il giro creatosi attorno al movimento arabo).

Tra i tanti sodalizi in grado di compiere una campagna acquisti degna di nota figura, a modo proprio, anche l’Inter: club che, a maggior ragione in questa finestra estiva, è riuscita a portare a termine innumerevoli affari. Facendo un’analisi ancor più dettagliata, però, va comunque detto che i nerazzurri, tra le tante cose, non sono riusciti a chiudere per altri determinati giocatori.

E’ il caso di Balogun: centravanti a lungo inseguito dalla ‘Beneamata’, ma che è ora ad un passo dal ritorno in Ligue 1. Questa volta a titolo definitivo.

Accordo trovato fra Balogun e il Monaco: all’Arsenal 45 milioni + bonus

E’ servita per davvero la forte accelerata che il Monaco ha dato nelle ultime ore all’affare Balogun.

Stando, infatti, a quanto riferito da ‘RMC Sport‘, il centravanti statunitense è prossimo a far ritorno in Francia, questa volta andando ad indossare le vesti del Monaco.

Proprio i biancorossi hanno, di fatto, raggiunto un accordo assieme all’Arsenal ottenendo, di conseguenza, il via libera per il trasferimento del giocatore. Intesa trovata sulla base di 45 milioni di euro + bonus: questa la cifra che i ‘Gunners’ andranno ad incassare per la cessione del classe ’01 a lungo inseguito dall’Inter negli scorsi mesi, proprio come vi avevamo preannunciato.

Mancano, a questo punto, solamente gli ultimi dettagli e poi Balogun potrà considerarsi, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore del club su cui siede attualmente in panchina Adolf Hutter.

Fumata bianca letteralmente ad un passo con l’ex Reims che è prossimo, a sua volta, a siglare un nuovo accordo quinquennale. Va detto che, ormai da tempo, i nerazzurri hanno deciso di tirarsi fuori dalla corsa per il giocatore chiudendo, a quel punto, per Arnautovic e destinando, praticamente, tutte le proprie risorse economiche per l’arrivo di Benjamin Pavard: un’operazione ormai concordata da circa una settimana questa e che necessita solamente di essere formalizzata.