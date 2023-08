Ancora un ko per Inzaghi: le ultime in vista di Cagliari

Il tecnico piacentino deve fare a meno di una propria pedina in occasione della trasferta che vedrà l’Inter di scena alla ‘Sardegna Arena’. C’è, però, un recupero

L’Inter, uscita vittoriosa per 2-0 dal manto erboso del ‘Meazza’ nel proprio esordio stagionale disputatosi nello scorso sabato contro il Monza, pone ora i propri riflettori sulla seconda giornata di campionato.

Sarà, infatti, in occasione di lunedì 28 agosto che i nerazzurri torneranno a mettere nuovamente piede in campo e lo faranno, precisamente, contro la squadra di Claudio Ranieri: reduce, a sua volta, da uno 0-0 tutt’altro che entusiasmante rimediato allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino’ contro i ‘granata’ allenati da Ivan Juric.

Qualche defezione per Simone Inzaghi che, dal canto proprio, non potrà ancora contare sulla presenza di un suo ‘fedelissimo’. Vale a dire Francesco Acerbi. Salgono, però, nel frattempo le quotazioni di Matteo Darmian per la difesa, reo di aver fatto fronte in settimana a qualche problema di natura fisica.

Inzaghi ritrova Darmian: altro forfait in arrivo per Acerbi. Le ultime in vista di Cagliari-Inter

Simone Inzaghi, come appena preannunciato, non potrà fare affidamento – come già accaduto alla prima giornata – su Francesco Acerbi per questo secondo turno di campionato.

Ancor prima che ripartisse la Serie A, di fatto, l’ex centrale della Lazio ha rimediato, anzitempo, un affaticamento al soleo della gamba destra da cui sta cercando di recuperare il più in fretta possibile. Il suo obiettivo è quello di tornare a disposizione per la terza giornata dove, in programma, vi è Inter-Fiorentina.

Recuperato, invece, Matteo Darmian: tornato a lavorare, da poco, in gruppo. A causa del problema alla caviglia accusato nel corso del match disputatosi contro il Monza nello scorso week-end, il ‘tuttofare made in Italy’ è finito per svolgere durante questa settimana un paio d’allenamenti differenziati.

Poco conta, però, visto che Inzaghi potrà, con ogni probabilità, tornare a schierarlo già in occasione di questo secondo turno di campionato, in programma contro il Cagliari di Claudio Ranieri alla ‘Sardegna Arena’. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 del prossimo lunedì: posticipo che chiuderà, per l’appunto, la seconda giornata di questa Serie A Tim in formato 2023-24.

Le altre novità vedono, invece, coinvolti Arnautovic e Thuram: entrambi finiti al centro di un arduo ballottaggio. Sia l’uno che l’altro sono, infatti, a caccia di una maglia da titolare da poter indossare al fianco di Lautaro.

Idem Frattesi, calciatore che vorrebbe totalizzare il suo primo gettone da titolare con l’Inter, anche se non sarà affatto facile. Per Inzaghi, al momento, resta intoccabile il trio di centrocampo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Ad ogni modo, l’ex Sassuolo continua a scalpitare.