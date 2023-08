Visite mediche e firma per Sanchez: tutti i dettagli

Ieri sera il cileno è atterrato all’aeroporto di Linate. Oggi firmerà con l’Inter, che aveva lasciato appena un anno fa, un contratto annuale

Venerdì 15 agosto, è il Sanchez-day. Ieri sera il cileno è approdato a Milano, pronto per iniziare la sua seconda avventura con la maglia dell’Inter.

Stamane il classe ’88 effettuerà le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, per poi spostarsi al cento Coni di Milano per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio farà tappa in sede per apporre la sua firma sul contratto annuale da circa 2,5 milioni di euro.

‘El Nino Maravilla’ torna alla corte di Inzaghi appena un anno dopo il suo addio, con risoluzione e corposa buonuscita. Prenderà il posto di Joaquin Correa, ceduto al Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione dei francesi alla prossima Champions League. Il diritto è fissato a 15 milioni, l’obbligo a 12.