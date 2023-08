Boom Inter a centrocampo: ci pensa un tesserato a portarlo a Milano

Un calciatore di attuale proprietà della ‘Beneamata’ ha deciso di fare, in prima persona, questo tentativo sul mercato. L’accaduto

L’Inter ha bagnato il proprio esordio stagionale in Serie A con una vittoria. 2-0: questo il risultato fatto registrare nello scorso sabato da parte della ‘Beneamata’ contro il Monza.

E’ bastata, infatti, la doppietta del solito Lautaro Martinez a mettere in chiaro le cose e a portare così i nerazzurri subito a quota tre punti in classifica. Da sottolineare, al tempo stesso, una più che discreta prova da parte del Monza.

A onor del vero, in quel sabato sera dello scorso 19 agosto, la squadra brianzola si è, in qualche circostanza, resa pericolosa dalle parti della porta difesa da Yann Sommer. Pensiamo, ad esempio, allo straordinario salvataggio compiuto da Calhanoglu in occasione del tiro di Kyriakopoulos: sicuramente tra i calciatori più in palla, fronte Monza, così come Colpani.

Proprio il classe ’99 si è reso protagonista di un’ottima prestazione: cosa accaduta, non per niente, anche in occasione del secondo turno di campionato contro l’Empoli. Match in cui l’ex Atalanta ha messo a referto una splendida doppietta.

A distanza di qualche ora dal termine della gara, è poi andato in scena un simpatico siparietto via social che ha visto protagonista anche un calciatore di attuale proprietà dell’Inter, vale a dire Alessandro Bastoni.

Bastoni a Colpani via social: “Come to Inter”. Indizio di mercato in arrivo?

Al post pubblicato direttamente da Andrea Colpani sul proprio profilo Instagram, in seguito alla doppietta fatta registrare dallo stesso classe ’99 contro la squadra di Paolo Zanetti in quest’ultimo sabato di agosto, Alessandro Bastoni – suo ex compagno di squadra – ha deciso di uscire allo scoperto pubblicamente.

Al disotto delle sei foto pubblicate in sequenza da parte del centrocampista bresciano via social, Alessandro Bastoni (colui che ha avuto a che fare in passato con Colpani quando ancora entrambi a difesa dei colori dell’Atalanta Primavera) ha lasciato un commento con su scritto: “Come to Inter”. Un messaggio sicuramente ironico, ma fino a che punto?

I due calciatori in questione, come appena preannunciato, risultano essere tutt’ora due grandi amici al difuori del campo: motivo per cui è cosa assai probabile che sia Bastoni che Colpani, anche al giorno d’oggi, continuino a parlare l’un l’altro delle proprie esperienze calcistiche.

La cosa che fa pensare ad un di più, è il fatto che anche il centrocampista di attuale proprietà del Monza disponga dello stesso agente di ‘Gerry’ (così soprannominato dai compagni di squadra dell’Inter). Vale a dire Tullio Tinti.

In tutto questo, gli stessi nerazzurri possono vantare, al tempo stesso, splendidi rapporti assieme ai brianzoli. Lo testimoniano gli innumerevoli affari conclusi nel recente passato.

In via conclusiva, in risposta al commento rilasciato da parte del centrale natio di Casalmaggiore, è poi giunta la risposta di Andrea Colpani: centrocampista che ha risposto con una sola ed unica emoji delle risate.