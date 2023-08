DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Cagliari di Ranieri nella seconda giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Cagliari in Sardegna nel monday night che chiude la seconda giornata del campionato di Serie A. Un match tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali molto diversi che sarà diretto dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria all’esordio davanti al suo pubblico contro il Monza e alla ricerca degli ultimi rinforzi di questa sessione estiva di calciomercato, puntano ad ottenere un altro successo per raggiungere in testa alla classifica il Napoli, il Milan e il sorprendente Verona a punteggio pieno. Dall’altra i neopromossi rossoblu dell’ex Claudio Ranieri, che nella prima uscita sono riusciti a strappare un punto in trasferta contro il Torino, sognano di regalare una grande gioia ai loro tifosi per festeggiare al meglio il ritorno nella massima serie. La gara sarà trasmessa in tv, su tablet e smartphone in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente, risalente a due stagioni fa, vide l’Inter imporsi con il risultato di 3-1 grazie al gol di Darmian e alla doppietta di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match della Unipol Domus live in tempo reale.