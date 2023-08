Tanti soldi spesi malissimo: doppio flop da 58 milioni

L’Inter si pente tutt’ora di aver compiuto questo maxi investimento. Svelati i nomi dei due calciatori che, più di tutti, hanno deluso a Milano. No, non c’è Gagliardini

Nell’intero arco della propria storia calcistica, caratterizzata al tempo stesso da importanti successi, l’Inter si è trovata – nel momento in cui poteva – a sperperare di qua e di là i propri soldi. Diciamo ‘sperperare’ perché, malauguratamente, i nerazzurri hanno spesso e volentieri investito parte del proprio budget per gente rivelatasi poi non all’altezza.

E’ il caso dei vari Kondogbia, Joao Mario, Gagliardini e così via: calciatori approdati a Milano con l’intento di lasciare il segno e rei di aver poi trovato enormi difficoltà sul proprio cammino.

C’è da dirlo. Probabilmente, la causa principale di tutto questo, è da ricondursi al fatto che gran parte di questi giocatori non abbia, tra le tante cose, retto la forte pressione che una tifoseria così grande come quella dell’Inter ripone, giustamente, nei confronti dei propri ‘beniamini’.

No, i nomi citativi un attimo fa non sono i soli ed unici ad aver fallito dalle parti di Appiano. Ce ne sono, infatti, altri due.

L’Inter si morde ancora le mani per quei 58 milioni spesi per Correa e Gosens

Anche se chi più e chi meno, c’è da dirlo, sia Joaquin Correa che Robin Gosens hanno miseramente fallito nella loro esperienza nerazzurra.

Approdati entrambi a Milano con l’intento di fare la differenza, i due calciatori in questione – pagati, rispettivamente, 30 milioni (nel caso del ‘Tucu) e 28 milioni complessivi (questa la cifra per cui è stato acquistato il tedesco) – hanno poi riservato un rendimento del tutto sottotono.

Sia un giocatore che l’altro, a onor del vero, hanno mostrato di avere tutta una serie di sfaccettature in comune. Una di queste è, sicuramente, quella di aver rimediato più infortuni del previsto restando, a quel punto, fin troppo tempo lontani dal campo.

Non possiamo far altro che dirlo quindi. Coloro che avrebbero dovuto fare la differenza, si sono alla fin fine rivelati i più grandi flop di mercato dell’Inter negli ultimi due anni di tempo. Questi due dei più grandi investimenti economici, compiuti dai nerazzurri, e sbagliati in pieno nel recente passato. Non per nulla, entrambi hanno detto addio alla ‘Beneamata’ in questa finestra di calciomercato estiva.