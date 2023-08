Scartato dall’Inter, tutto pronto per l’approdo in Premier

Colpo di scena: da poter finire a Milano, o addirittura in Arabia, il calciatore è ora ad un passo dal trasferimento in Inghilterra per 15 milioni. La situazione

Mai come accaduto prima d’ora, l’Inter ha concluso in questa determinata finestra di calciomercato estiva innumerevoli operazioni: e questo vale sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

A onor del vero, infatti, nelle persone di Marotta e Ausilio, principalmente, l’Inter si è resa protagonista di una campagna acquisti degna di nota.

Ancor prima di portare l’affare Pavard verso gli ultimi dettagli (il francese è, di fatto, già atterrato a Milano in questi ultimissimi istanti e domani sosterrà le visite mediche per poi siglare il suo nuovo accordo coi nerazzurri) l’intera dirigenza interista ha attuato tutta una serie di altre mosse tutt’altro che scontate.

Proprio i vice Campioni d’Europa in carica sono, infatti, riusciti nell’intento di liberarsi in questa finestra di calciomercato estiva – volta, ormai, quasi al termine – di innumerevoli esuberi: a partire da quelli di Gagliardini e Correa.

Quest’ultimo in particolar modo, da tempo veniva dato ormai per partente senza che l’Inter riuscisse, però, ancor prima che arrivasse il concreto inserimento da parte dell’Olympique Marsiglia a liberarsi di lui. Un potenziale addio il suo (di fatto concretizzatosi poi a tutti gli effetti) che ha perciò spinto, inizialmente, un bel po’ di gente a ipotizzare chi potesse essere il suo ideale sostituto.

Ancor prima che ritornasse Alexis Sanchez, quindi, tutta una serie di nomi sono spuntati sul tavolo della ‘Beneamata’ e, magari, anche il suo.

Ocampos vicinissimo al Fulham: potrebbe essere stato proposto all’Inter a inizio estate

Lucas Ocampos, calciatore in scadenza nel 2024 col Siviglia, pareva essere letteralmente ad un passo dall’approdo all’Al-Nassr e, invece, così non è.

Nel futuro dell’argentino pare, infatti, dover esserci la Premier League. In queste ultimissime ore, è il Fulham la società che sta tentando di dare una clamorosa accelerata al seguente affare.

E’ il ‘The Telegraph’ la fonte che riferisce che, proprio gli inglesi, stanno facendo di tutto e di più pur di portare il classe ’94 in Inghilterra già in questi ultimissimi giorni di mercato. Trattasi, ormai, di un’operazione in fase del tutto avanzata e che dovrebbe arrivare ad aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro: con Ocampos che, a dire il vero, sta già attuando tutta una serie di riflessioni a riguardo.

L’idea che, al tempo stesso, emerge fuori, è quella che il calciatore in questione, agli inizi dell’estate, possa anche essere stato proposto all’Inter tramite agenti come potenziale sostituto di Joaquin Correa, da tempo in uscita e passato ora al Marsiglia. In ogni caso, a prescindere che tutto questo sia accaduto o meno, i nerazzurri hanno sempre e comunque avuto altre idee per la testa.