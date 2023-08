C’è l’annuncio ufficiale: salta anche Inter-Fiorentina

Ancora fermo ai box il difensore centrale Francesco Acerbi per infortunio muscolare, lenta la sua ripresa della condizione per tornare a disposizione dell’Inter

Prova agevole contro il Cagliari nella scorsa trasferta per l’Inter, in una cornice ricca di pubblico a tinte rossoblu che non ha fatto mancare il proprio supporto ai padroni di casa. Le due reti segnate dai nerazzurri hanno certamente lasciato nello sconforto, mentre hanno portato l’Inter a vivere assieme ai propri supporter la bellezza di essere fermi al primo posto in classifica nella speranza di poterlo confermare anche nelle prossime uscite stagionali.

Già la prossima partita, però, potrebbe rappresentare un campanello d’allarme importante per scacciar via i demoni della passata stagione. Quando l’Inter, conscia delle proprie qualità, aveva iniziato a subire proprio nella fase iniziale di campionato tante reti ad opera delle dirette concorrenti al titolo o comunque delle altre grandi di Serie A.

La Fiorentina, dunque, potrebbe non risparmiare gli uomini di Simone Inzaghi dal dover fare gli straordinari per portare a casa il risultato. E servirà il supporto di tutti. Fuorché di una pedina importante come Francesco Acerbi, ancora fermo ai box per l’infortunio muscolare che un mesetto fa lo aveva colpito nel corso della fase di preparazione pre-campionato.

Acerbi ancora ko, spera nella panchina contro la Fiorentina

Il calciatore, intercettato all’uscita dalla sede CONI alla guida della propria auto, ha infatti risposto alla domanda sulla sua presenza contro la Viola con una convinta negazione. “Non ci sarò ancora. Magari in panchina…“, ha dichiarato Acerbi scuotendo il capo. Ciò non lo ha comunque scoraggiato dal rilasciare qualche autografo e foto-ricordo ai tifosi che lo attendevano.

L’Inter dovrà dunque ancora pazientare per riavere il proprio centrale in organico a pieno regime. Al suo posto dovrebbe figurare ancora Stefan de Vrij, finora autore di buone prestazioni. Sulla destra, invece, potrebbe fare la prima apparizione Benjamin Pavard anche se è probabile che Inzaghi possa non discostarsi dalla linea difensiva utilizzata fino a questo momento con Matteo Darmian come garanzia.