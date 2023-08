Cagliari-Inter, Inzaghi parla chiaro: “Devono partecipare tutti”

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter prima della gara col Cagliari valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

“Abbiamo lavorato e ci siamo preparati bene, siamo consapevoli che stasera ci saranno tante insidie”. Così Simone Inzaghi a ‘Dazn’ prima della sfida col Cagliari valevole per la seconda giornata di Serie A.

Il tecnico dell’Inter ha confermato l’undici schierato alla prima contro il Monza. Il partner di Lautaro, quindi, sarà di nuovo Marcus Thuram: “Deve continuare a fare quello che ha fatto, molto bene, in questo mese e mezzo. Arnautovic ci darà una mano a gara in corso. Al gol devono partecipare tutti, non solo gli attaccanti”. Ancora panchina per Frattesi: “Davide sta lavorando bene, come gli altri. Oggi sono fuori Acerbi e Sanchez, qualcosa ancora dobbiamo fare ma il pensiero è solo rivolto alla partita di stasera”.