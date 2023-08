Ultimo colpo a centrocampo: spunta un nome a sorpresa

By

Non si ferma la battuta di caccia nerazzurra agli sgoccioli della sessione estiva di mercato, Maxime Lopez nuova idea di rinforzo a completamento della linea mediana

Ore calde, caldissime prima della fine della sessione estiva di calciomercato. Specie nel campionato di Serie A, finora tra i più ‘spendaccioni’ della stagione dietro soltanto alla solita Premier League dei grandi talenti internazionali.

Nel caso dell’Inter, l’ultimo acquisto in difesa porta il nome di Benjamin Pavard. Operazione fortemente voluta ambo le parti, nella totale soddisfazione di Simone Inzaghi che potrà finalmente schierare l’esperto francese come braccetto di destra nella difesa a tre. È lui il vero sostituto di Milan Skriniar.

Ma le novità potrebbero non finire qui. Perché la coppia formata da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta vuole insistere fino all’ultimo. Portando al cospetto di Inzaghi il profilo che potrebbe definitivamente completare il reparto di centrocampo, ipotizzato già al completo dopo l’innesto di Davide Frattesi e la permanenza di Stefano Sensi. Quest’ultimo dovrebbe infatti restare a Milano a prescindere dall’eventuale approdo in nerazzurro di un nome totalmente nuovo, come quello di Maxime Lopez.

Maxime Lopez all’Inter, possibilità concreta

Il centrocampista di proprietà del Sassuolo ha rapito il cuore di Inzaghi ma l’Inter dovrà faticare per poterselo accaparrare. Non tanto per le richieste del club neroverde quanto per la folta concorrenza estera. Certo è che gli ottimi rapporti lavorativi che intercorrono tra le parti potrebbero comunque dare un impulso positivo alla trattativa, spezzando le avances delle rivali di mercato. A riportarlo è ‘Sky Sport’.

Intanto la dirigenza nerazzurra vuole assicurarsi che, nel caso ipotetico in cui Maxime Lopez non dovesse sopraggiungere, ci sia almeno un’altra pedina pronta a fare carte false per aggregarsi al gruppo di Appiano Gentile.

Piace infatti Boubakary Soumaré, attualmente sotto contratto con il Leicester City nel campionato di Championship inglese. Quest’ultimo sarebbe in procinto di lasciare il club delle Foxes per ambire ad una sistemazione con importanti pretese sotto il profilo prestazionale, specie in Europa.