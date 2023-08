Visite mediche per Pavard: “Quattro anni belli al Bayern, oggi la firma con l’Inter”

By

Il difensore francese si legherà al club nerazzurro fino a giugno 2028. Per il suo cartellino verranno spesi 30 milioni di euro più bonus

Mattinata di visite mediche per Benjamin Pavard, atterrato ieri sera a Linate come documentato in diretta da Interlive.it.

Dopo la tappa all’Humanitas di Rozzano, il difensore francese si sposterà al centro Coni di Milano per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio, il classe ’96 giungerà in sede per apporre la sua firma sul contratto da 4,5 milioni netti a stagione che lo legherà all’Inter fino a giugno 2028.

🇫🇷🩺 #Inter – Visite mediche iniziate all’Humanitas per Benjamin #Pavard: il francese poco prima delle 10 ha lasciato l’hotel dove alloggia, scattando qualche foto con i tifosi presenti. Più tardi idoneità al Coni, poi la firma nel pomeriggio in sede 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Rp9bi5JVWQ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 30, 2023

“Ha trascorso quattro anni belli qui al Bayern Monaco – ha detto in conferenza stampa l’Ad dei bavaresi Jan-Christian Dreesen – Se supererà le visite, oggi siglerà il suo accordo coi nerazzurri. Il sostituto? Non confermo e non smentisco nessun nome”, ha concluso Dreesen. Tuchel aspetta quindi ancora un rimpiazzo di Pavard, costato all’Inter 30 milioni di euro più bonus.