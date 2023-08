Meno tre a Inter-Fiorentina: le ultime su Mkhitaryan

By

Migliorano le condizioni del centrocampista armeno Mkhitaryan dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari, ecco quale potrebbe essere la scelta di Inzaghi

Chiuse le prime due gare a pieni punti contro Monza e Cagliari, l’Inter è proiettata verso la terza sfida della stagione di Serie A contro la Fiorentina.

Per slanciare ulteriormente il cammino dei nerazzurri e dare continuità ai risultati, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe fare nuovamente appello allo schieramento utilizzato in precedenza nonostante l’arrivo di Benjamin Pavard. Il francese potrebbe infatti saltare la gara al fine di ritrovare la condizione migliore dopo aver saltato diversi allenamenti tra le file del Bayern Monaco di Thomas Tuchel.

Inter-Fiorentina, torna Mkhitaryan: recupero completato

Nettamente migliori, invece, le condizioni di Henrikh Mkhitaryan infortunatosi proprio nell’ultima gara disputata dall’Inter alla Sardegna Arena di Cagliari contro la formazione sarda.

Accasciatosi per un fastidio al ginocchio aveva lasciato il terreno di gioco nelle fasi finali, per poi essere sostituito. Nulla di grave per lui che ha ripreso ad allenarsi a pieno regime coi compagni e sarà regolarmente a disposizione di Inzaghi proprio contro la Fiorentina.

Perdura l’assenza di Francesco Acerbi, almeno per il resto della settimana in corso. Possibili nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare soltanto a seguito della terza giornata in programma nel weekend a San Siro.