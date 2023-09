Auf Wiedersehen Inter: operazione chiusa in Germani

Affare da 10 milioni di euro complessivi. Visite e firma in programma nelle prossime ore. Altro che approdo a Milano

L’Inter, in questa finestra di calciomercato estiva in particolar modo, si è resa una delle indiscusse protagoniste sul mercato.

Proprio i nerazzurri hanno, infatti, concluso innumerevoli operazione sia in entrata che in uscita. Chiaro però, al tempo stesso, che non potendo chiudere per un qualsiasi giocatore il cui nome passi nella testa di Marotta e Ausilio, qualche e piccolo determinato affare è poi, per forza di cose, sfumato.

E’ il caso di Japhet Tanganga, difensore centrale accostato in più circostanze all’Inter – club che ha poi ingaggiato Pavard – prossimo ora a dover trasferirsi in Bundesliga.

Tanganga all’Augsburg in prestito oneroso sui 10 milioni: altro che Inter

E’ cosa ormai fatta l’approdo di Japhet Tanganga all’Augusburg.

Il club tedesco ha, infatti, concluso questa determinata operazione di mercato – che al momento necessita di essere solamente formalizzata – sulla base di un affare in prestito oneroso, con obbligo condizionato, legato alla salvezza oppure al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Un affare dal costo complessivo di circa 10 milioni.

Un profilo, quello del classe ’99 – come già anticipato del resto – tenuto sott’osservazione dall’Inter in più occasioni senza, però, che gli stessi nerazzurri affondassero il colpo. Questo perché Tanganga è sempre e comunque stato considerato dalla ‘Beneamata’ un possibile sostituto di ripiego e, ad aver portato a termine la seguente operazione, ci ha poi pensato l’Augsburg.