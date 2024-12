Pagelle e tabellino Bayer-Inter 1-0: Taremi latita, i cambi non risolvono

Top e flop della sfida di Champions League andata in scena alla BayArena martedì 10 dicembre: il tabellino e i voti

L’Inter arriva in Germania per affrontare un Levekusen in emergenza, sorprattutto in attacco. Nella squadra di Alonso, Schick parte della panchina e davanti c’è Tella come falso nueve. C’è una novità dell’ultima ora anche in porta, dove non gioca Lukas Hradecky ma Matej Kovar. Inzaghi ributta in campo Frattesi e Zielinski e dà di nuovo spazio a Taremi in attacco.

La prima occasione della gara è per i tedeschi che al 4′ centrano la traversa con un tiro centrale di Tella. L’Inter si sveglia dopo il quarto d’ora di gioco ma non riesce comunque a creare veri pericoli. Al 27′ è di nuovo il Bayer a mettere paura con un tentativo di Palacios deviato da Bastoni.

Il secondo tempo comincia con un’altra palla goal per i padroni di casa: al 52′ Wirtz inventa per Frimpong che anticipa Bastoni ma non riesce a trovare la porta da posizione defilata. Al 64′ ci prova Tah da fuori e per poco non la mette all’incrocio. Poi, all’89’, dopo una mezza mischia in area, Mukiele la mette dentro. L’Inter paga un atteggiamento troppo attendista e un po’ sufficiente. La perde perché non ha mai cercato di vincerla, questa è la sensazione.

TOP E FLOP della sfida di Champions contro il Leverkusen

TOP

DE VRIJ – 7 – Si perde Tiella nel primo affondo dei tedeschi, dopodiché trova la giusta concentrazione e ferma tutti quelli che provano a entrare in area annullando Wirtz. Incolpevole sul goal del Leverkusen.

FLOP

CARLOS AUGUSTO – 5,5 – Il brasiliano soffre Frimpong e non combina molto quando potrebbe affondare sulla fascia. Non è ancora ai livelli di poter brillare in partite di Champions. Dimarco, che gli dà il cambio, non fa tanto meglio…

TAREMI – 5 – Poca roba nel primo tempo, completamente scomparso nel secondo. Lo servono poco ma il persiano non riesce a liberarsi neanche quando c’è la possibilità di un contropiede.

FRATTESI – 5,5 – Ci mette impegno e si rende pericoloso con un paio di inserimenti, nel palleggio a centrocampo rivelata tuttavia grossi limiti: con lui in campo la squadra gira male.

BAYER LEVERKUSEN-INTER

1-0

89′, Mukiele

BAYER LEVERKUSEN (4-1-4-1): Kovar 6; Mukiele 7, Tapsoba 6, Tah 6,5, Hincapié 6,5; Xhaka 6; Frimpong 6,5, Palacios 6, Wirtz 7 (90′, Andrich sv), Grimaldo 6 (90′, Garcia sv); Tella 6 (82′, Terrier 6). All: Xabi Alonso 6

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, de Vrij 7, Bastoni 6; Darmian 5,5, Frattesi 5,5 (65′, Barella 5,5), Calhanoglu 6 (65′, Asllani 5,5), Zielinski 6, Carlos Augusto 5,5 (55′, Dimarco 5,5); Thuram 6 (65′, Lautaro 6), Taremi 5 (84′, Arnautovic sv). All: Simone Inzaghi 5

ARBITRO: Vincic 5

AMMONIZIONI: 25′, Calhanoglu; 28′, Carlos Augusto